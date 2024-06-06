Epik High澳门演唱会来袭 6月29日准备High&Energy

各位High Skool迫不及待与Hip hop天团Epik High在澳门会面了吗？

备受期待的Epik High即将於6月29日在澳门百老汇举行《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》，由万星国际娱乐文化主办。作为是次亚洲巡演的首站演出，相信定必为High Skool带来一场难忘的视听盛宴。

Epik High由Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz三位才华横溢的Hip hop艺人组成，以独特的音乐风格深受全球粉丝喜爱。他们的现场表演一向High爆全场，充满感染力和震撼力。此次澳门站也不例外，Epik High势必为High Skool带来精彩的舞台演出，让High Skool沉浸在激昂澎湃的音乐氛围中。



除了精彩纷呈的舞台演出，Epik High还特别为High Skool准备了满满的粉丝福利，包括HI-BYE、团体合照、亲笔签名海报及亲笔签名拍立得等等。

一起期待6月29日Epik High在澳门的震撼演出，与High Skool共同谱写美好时光！

《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》将於2024年06月29日(六) 在澳门百老汇举行。门票由港币/澳门币788元起，将於2024年6月7日（五）中午12时起经「澳门百老汇」www.broadwaymacau.com.mo及大麦www.damai.cn公开发售。

《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》

日期：2024年6月29日(星期六)

时间：晚上7时正

地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1588 /$1188 /$788

公开售票：2024年6月7日(星期五) 中午12时起

订购网站： 「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo

大麦 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=800845638529

主办单位：万星国际娱乐文化

巡演公司：RYCE Entertainment

经纪公司：OURS CO., Ltd.



粉丝福利：

$1,588门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)、HI-BYE (全体)、3:20团体合照 (700名)、亲笔签名海报 (30名)、亲笔签名拍立得 (10名)

$1,188门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)、HI-BYE (全体)、3:20团体合照 (300名)

$788门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)、HI-BYE (全体)



- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

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