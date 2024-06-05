《玩什麼好呢》劉在錫又被電波商社笑到不行！林元熙野心被一一戳破，「包大人」根本冷面笑匠

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）最新EP.236，劉在錫拜訪林元熙家，親自告訴他樂團「電波商社」錄取《玩什麼好呢》慶典消息，過程又是笑料百出。

*先前報導：

林元熙再上《玩什麼好呢》要笑死！自薦樂團意志超強，「學弟」劉在錫笑到流淚

劉在錫來到林元熙家就遇困難，因為他拿著泡麵與衛生紙等民生用品當禮物（還弄成人型貼上林元熙的臉），結果林元熙家的電梯這天竟然在維修！劉在錫只好搬著所有東西走樓梯上去。劉在錫進門就喊：「噢！這裡是《熊孩子》拍攝場地！」林元熙默默地反駁：「什麼拍攝場地……這裡是我住的地方。」接著炫耀(?)WINNER宋旻浩在《脫掉鞋子恢單4Men》為他畫的「壁畫」，還有江陵市宣傳大使任命狀。



尷尬的是，林元熙帶劉在錫繞一圈家裡，結果尷尬的是，被劉在錫發現家裡布滿灰塵，聖誕樹也擺著沒收，字幕搞笑打上：室內的整潔狀態，讓人懷疑是拍攝場地(?)。劉在錫還發現林元熙在四處刻意放了玩具，完全是為了炫耀而布置，劉在錫：「哥你知道你有綽號嗎？『善良朴明洙』……」林元熙也承認為了有話聊才故意到處擺玩具。



林元熙各種「野心」都被劉在錫發覺，想單獨拿到劉在錫贈送的領帶、對於能從首爾藝術大學畢業也很驕傲（劉在錫和申東燁都肄業）都是。劉在錫還發現林元熙很愛碎碎念，林元熙解釋是「旁白」，不希望劉在錫聽到又希望他聽到。各種荒謬的對話讓劉在錫繼上次見面又難以忍笑，等到電波商社到齊更是爆笑。

從「坐下」就不行了，因為「包大人」Bass手金大仁一坐下梳化（沙發）就整個人陷進去往後倒，包大人面不改色只是微微笑，但劉在錫看了笑到不行狂冒豬叫聲，聽到林元熙假裝(?)坐地板「真好」又想戳破他，再度被林元熙笑到流出淚來。



劉在錫訪問電波商社上次上節目感想，卻不太順利老是全場安靜、音軌空白，不過仍有爆笑之處，包大人說媽媽看了節目要他去紋眉，也再度中槍身為「主唱」的林元熙：「我上次說（主唱）是『半水半唱』，其實主唱好像比水多一點。」意思是主唱在樂團界供過於求。包大人講這些時，表情都無明顯變動，完全是冷面笑匠，就劉在錫一個人笑得很開心，觀眾也說這些「綜藝原石」意外有效果。



不過觀眾下次再看見電波商社應是慶典播出日了，除了電波商社還有Jessi、SHINee、Lovelyz、DAY6等多組藝人演出。

▼相關影片（香港觀眾可於黃Viu收看完整節目）



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