《玩什麼好呢》確定慶典陣容：Lovelyz、SHINee、DAY6外還有Jessi、Dynamamic Duo等

《玩什麼好呢》籌備一段時間的慶典陣容終於訂定！高達11組藝人！從愛豆、愛豆樂團、獨立樂團、Trot到嘻哈領域皆有！

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）至少從3月就開始籌備慶典，想喚回過去大學校慶的記憶，最新EP.236尾聲總算宣布完整陣容與舉行地點。11組藝人包括：

▼慶典「靈感之初」咕咕史達社長與g.o.d金泰宇



▼解散後再度完整體重組的Lovelyz



▼阿卡貝拉合唱團「只有聲音」



▼林元熙所屬獨立樂團「電波商社」



▼班底朱宇宰與朴真珠（朴昣奏）



▼逢出道16週年的SHINee



▼Trot歌手姜振，是電波商社鼓手姜珉碩之父，2007年曾以〈土蜂〉拿下音放一位



▼《玩什麼好呢》「家人」Young K所屬樂團DAY6



▼亦是《玩什麼好呢》「家人」的Solo歌手Jessi



▼班底HAHA與SKULL的嘻哈組合RGP



▼去年紅遍大街小巷的Challenge〈Smoke〉原唱嘻哈組合Dynamic Duo（Dynamicduo）



慶典將在本月13日於首爾兒童大公園林間舞台晚間6點舉行，門票目前在Interpark網站預售，預售時間為6月7日下午4點至6月12日晚間11點59分（韓國時間），更多詳情可至官方Instagram了解。



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