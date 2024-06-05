《玩什么好呢》刘在锡又被电波商社笑到不行！林元熙野心被一一戳破，「包大人」根本冷面笑匠

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）最新EP.236，刘在锡拜访林元熙家，亲自告诉他乐团「电波商社」录取《玩什么好呢》庆典消息，过程又是笑料百出。

*先前报导：

林元熙再上《玩什么好呢》要笑死！自荐乐团意志超强，「学弟」刘在锡笑到流泪

刘在锡来到林元熙家就遇困难，因为他拿著泡面与卫生纸等民生用品当礼物（还弄成人型贴上林元熙的脸），结果林元熙家的电梯这天竟然在维修！刘在锡只好搬著所有东西走楼梯上去。刘在锡进门就喊：「噢！这里是《熊孩子》拍摄场地！」林元熙默默地反驳：「什么拍摄场地……这里是我住的地方。」接著炫耀(?)WINNER宋旻浩在《脱掉鞋子恢单4Men》为他画的「壁画」，还有江陵市宣传大使任命状。



尴尬的是，林元熙带刘在锡绕一圈家里，结果尴尬的是，被刘在锡发现家里布满灰尘，圣诞树也摆著没收，字幕搞笑打上：室内的整洁状态，让人怀疑是拍摄场地(?)。刘在锡还发现林元熙在四处刻意放了玩具，完全是为了炫耀而布置，刘在锡：「哥你知道你有绰号吗？『善良朴明洙』……」林元熙也承认为了有话聊才故意到处摆玩具。



林元熙各种「野心」都被刘在锡发觉，想单独拿到刘在锡赠送的领带、对於能从首尔艺术大学毕业也很骄傲（刘在锡和申东烨都肄业）都是。刘在锡还发现林元熙很爱碎碎念，林元熙解释是「旁白」，不希望刘在锡听到又希望他听到。各种荒谬的对话让刘在锡继上次见面又难以忍笑，等到电波商社到齐更是爆笑。

从「坐下」就不行了，因为「包大人」Bass手金大仁一坐下梳化（沙发）就整个人陷进去往后倒，包大人面不改色只是微微笑，但刘在锡看了笑到不行狂冒猪叫声，听到林元熙假装(?)坐地板「真好」又想戳破他，再度被林元熙笑到流出泪来。



刘在锡访问电波商社上次上节目感想，却不太顺利老是全场安静、音轨空白，不过仍有爆笑之处，包大人说妈妈看了节目要他去纹眉，也再度中枪身为「主唱」的林元熙：「我上次说（主唱）是『半水半唱』，其实主唱好像比水多一点。」意思是主唱在乐团界供过於求。包大人讲这些时，表情都无明显变动，完全是冷面笑匠，就刘在锡一个人笑得很开心，观众也说这些「综艺原石」意外有效果。



不过观众下次再看见电波商社应是庆典播出日了，除了电波商社还有Jessi、SHINee、Lovelyz、DAY6等多组艺人演出。

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