不是太妍是泫雅！中職中信兄弟宣布邀請泫雅！是首個登台北大巨蛋表演韓星

中華職棒（CPBL，中華職業棒球大聯盟）中信兄弟（兄弟象）隊日前傳出將邀請「韓國唱跳女藝人」引發熱烈話題，稍早宣布是人稱「性感小野馬」的泫雅。

X、Threads先前有人瘋傳球評王翊亘的貼文，文中透露中信兄弟今年「K歌主題日」將邀請「韓國唱跳女藝人」演出引發各種猜測，BoA、太妍、IU、權恩妃到‎目前位居「灶咖大戰」之冠的MAMAMOO成員都有，傳最熱烈的是太妍，有網友信誓旦旦邀請的人是太妍，事後台灣記者求證球團，球團僅證實「韓國藝人邀約中」，並未透露邀請誰。



稍早，中信兄弟透過官方社群正式公布邀請的「韓國唱跳女藝人」是泫雅，泫雅將確定成為首個登上台北大巨蛋演出的韓國藝人，也是首個將披上兄弟「黃袍」的韓星，且是相隔2年再次來到台灣。無論是象迷或是泫雅粉絲都相當激動，有人大呼「看球與追星一次滿足」。



泫雅將參與8月3日兄弟K歌主題日，由於隔日4日也是同個主題日，球迷、網友也好奇第二天會邀請誰表演。

▼泫雅前幾日才宣布北美巡迴演出城市與日期，在巡演前要先來到台灣了



另外，說到曾受中華職棒邀請參與球團活動的韓星，泫雅之前有名模金寶拉，金寶拉去年9月受統一7-ELEVEn獅隊邀請開球，親民形象大受歡迎。



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