李應福導演新漫改劇《親愛的X》陣容曝光！金裕貞挑戰「反社會人格女演員」，有望與金永大搭擋！

新劇《親愛的X》改編自同名網漫，講述利用他人獲得自己想要的東西，夢想成功的女人通過女演員登上最高位置後沒落的生平故事，也是一部講述守護在她身邊的男人愛情的愛情電視劇。

今日（5）金裕貞和金永大的經紀公司皆表示收到出演提案，正在討論中。



金裕貞收到女主角「白雅珍」的提案，白雅珍雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。如果是為了得到自己想要的東西，就會把周圍的人掌握在自己手中任意擺佈，是個具有洞察力的人物。



金永大收到男主角「尹俊書」的提案，尹俊書將會守護在白雅珍身邊，展現純真的愛情。2024年金永大將通過電視劇《完美的家族》、《因為不想吃虧》等與朴柱炫、申敏兒等合作《完美的家族》，接下來也是努力繼續工作！



而《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆。

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