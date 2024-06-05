不是太妍是泫雅！中职中信兄弟宣布邀请泫雅！是首个登台北大巨蛋表演韩星

中华职棒（CPBL，中华职业棒球大联盟）中信兄弟（兄弟象）队日前传出将邀请「韩国唱跳女艺人」引发热烈话题，稍早宣布是人称「性感小野马」的泫雅。

X、Threads先前有人疯传球评王翊亘的贴文，文中透露中信兄弟今年「K歌主题日」将邀请「韩国唱跳女艺人」演出引发各种猜测，BoA、太妍、IU、权恩妃到‎目前位居「灶咖大战」之冠的MAMAMOO成员都有，传最热烈的是太妍，有网友信誓旦旦邀请的人是太妍，事后台湾记者求证球团，球团仅证实「韩国艺人邀约中」，并未透露邀请谁。



稍早，中信兄弟透过官方社群正式公布邀请的「韩国唱跳女艺人」是泫雅，泫雅将确定成为首个登上台北大巨蛋演出的韩国艺人，也是首个将披上兄弟「黄袍」的韩星，且是相隔2年再次来到台湾。无论是象迷或是泫雅粉丝都相当激动，有人大呼「看球与追星一次满足」。



泫雅将参与8月3日兄弟K歌主题日，由於隔日4日也是同个主题日，球迷、网友也好奇第二天会邀请谁表演。

▼泫雅前几日才宣布北美巡回演出城市与日期，在巡演前要先来到台湾了



另外，说到曾受中华职棒邀请参与球团活动的韩星，泫雅之前有名模金宝拉，金宝拉去年9月受统一7-ELEVEn狮队邀请开球，亲民形象大受欢迎。



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