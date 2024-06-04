【韓網熱門】邊佑錫最新公開理想型：「不講髒話的女生」

邊佑錫近日接受採訪表示很喜歡愛情喜劇，尤其喜歡《背著善宰跑》裡為對方傾註一切的愛情、就像《手札情緣》 裡的「諾亞」，實際上他自己也是用情很深的類型。 關於理想型，邊佑錫表示外形方面一直在變，最重要的是個性合拍、聊得來：「我有點像傻瓜，喜歡賢明的女生。」

記者聽後笑出來，邊佑錫：「回答得太形式化了... 但真的是這樣，對話最重要。」 記者請他再說一點，邊佑錫思考了10秒：「我喜歡不說髒話的女人。 雖然內容有點搞笑，但我喜歡講話文雅的人。」



韓國網友評論：

1. 我不能一輩子不開車啊

2. 棒球群解散

3. 我得辭職才行...

4. 我開車時也不罵人，但詛咒沒關係吧？

5. 海選就把我淘汰了

6. 被嚇到時會條件反射講出「西八」......

7. 對不起，今天上班路上已經講了20多次...

8. 只要我能當上總統，一定不講髒話

9. 歐巴，有3個小孩的年上可以嗎？ 完全可以用幼稚園老師的語氣講文雅的話

10. 從今天開始重獲新生，再也不說髒話了！

11. 只在網上說可以嗎？

12. 不是我想講髒話，是這世界逼我啊

13. 邊佑錫自己也不講髒話呀，過去拍了那麼多影片也沒見過講髒話kk他同學也說讀書時就是不講髒話的小孩

14. 歐巴只能找不看體育比賽的女生啦

出處： https://theqoo.net/hot/3261893452

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