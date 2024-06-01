《日夜不同的她》李姃垠&鄭恩地雙女主海報與劇照首公開！還有崔振赫分別撐傘浪漫照

JTBC新劇《日夜不同的她》將在下月開播，電視台已如火如荼宣傳中，繼男主角崔振赫扮演的「桂志雄」首波劇照，兩名扮實際上扮演同個角色的女主角「林順」與「李美珍」的李姃垠、鄭恩地，首波劇照與首張海報也出爐。

*先前報導：熟悉的檢察廳與封鎖線！崔振赫新劇《日夜不同的她》劇照「夢回」《傲慢與偏見》&《隧道》



《日夜不同的她》講述某一天突然被困在中年時期的待業女子，和意外與她糾纏的優秀檢察官之間的異想天開浪漫喜劇，由人氣劇集《大力女子都奉順》、《我們遇見的奇蹟》導演李亨民執導，李姃垠、鄭恩地與崔振赫三人主演。

李姃垠扮演50多歲實習生「林順」，是20多歲待業生「李美珍」的副角色，李美珍不幸的從某天開始，白天便會急速老化變成中年人，晚上才能恢復原本青春的模樣，原本的模樣即由鄭恩地飾演。首張海報正是兩名女主角為主，海報上寫著「她的雙重生活開始了」、「尋找真正自我的『Me』stery」（諧音mystery奇幻劇）。



除了海報，《日夜不同的她》陸陸續續釋出更多男女主角劇照，包含林順（李美珍）和摯友都佳英（金雅英飾演）合照。都佳英是百萬YouTuber，她知道李美珍白天會變成中年女子「林順」，完全不在乎外界眼光還是會和林順在外頭逛街遊玩，乍看是跨越30年歲月的友誼，相當難得可貴。



還有一組特別的劇照，是桂志雄分別和林順及李美珍在雨中相遇，桂志雄都撐著傘。據官方說明，林順成了中年實習生在工作狂檢察官桂志雄手下工作，晚上恢復成李美珍的模樣又和桂志雄意外有了交集，長期相處下來，李美珍對桂志雄內心產生心動。



《日夜不同的她》將在6月15日播出，而當天首播前主演三人會先藉由綜藝《認識的哥哥》與大家見面‎。

▼更多劇照與場邊照



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