《背著善宰跑》導演採訪惹爭議！金惠奫演「一見鐘情」戲份須改善外形：「初期像女兒、後期像女人」

大熱劇《背著善宰跑》劇終後不僅演員，編劇李詩恩和兩位導演尹鍾鎬、金泰燁也接受媒體採訪，其中尹導演關於女主金惠奫外貌的發言引起網友強烈批評。

尹鍾鎬導演先稱讚金惠奫以演技優秀聞名，接著話鋒一轉談到外貌，表示很重視視覺元素在浪漫喜劇中的作用，為了讓觀眾能信服善宰對小素的一見鐘情，力圖拍出她比之前更漂亮的模樣：「對她講了很多刻薄尖銳的話，即是要求演技派演員進行外貌管理。這是作為父親的心情。」



尹導演稱讚金惠奫努力做了外貌方面的管理，加上積累鏡頭經驗、逐漸掌握最佳角度和表情，拍攝期間變得越來越漂亮：「一開始覺得她像女兒，作品快結束時感到她散發著女性的氣息。 努力的模樣十分可愛。」



該發言引起韓國網友強烈反感、在論壇theqoo罵了一千多樓，稱導演是典型大叔觀念、對演員很無禮。 一起來看韓網友評論：

1. 爸爸才不會對女兒的外貌講刻薄尖銳的話

2. 這部劇全靠女主在撐，下跪感謝還來不及，居然評價外貌？

3. 導演在潑屎啊

4. 每一句話都讓人反胃

5. 好好結束的劇，被導演的採訪毀了...

6. 金惠奫很漂亮又很會演，我就是因為她才看這部劇

7. 居然對拿過百想青龍大鐘賞的專業女演員說「努力的模樣很可愛」kkk措辭沒救了

8. 女演員不管做什麼都會被評價外貌，這就是現實...

9. 「從女兒到散發女人的感覺」... 措辭真的很糟糕

10. 說什麼呢，金惠奫從《偶然發現的一天》（意外發現的一天）就超級漂亮可愛啊，真讓人不爽

11. 哇真是奇怪的大叔腦迴路

12. 他說這話時甚至沒意識到有問題，好齷齪

13. 我懂導演的意思，但他真的很不會做採訪

14. 看花絮時能感到導演對愛情喜劇是真心的，努力找哪個角度哪種演技好看、善宰的手如何擺放更美，到此為止都很好，為什麼要在採訪裡說這種話呢...

15. 還不如多指導男主的演技，看得我很出戲

16. 失言的是導演，幹嘛要罵男演員？ 邊佑錫對金惠奫一直稱讚有加啊

17. 導演不需要什麼女兒啊女人的，好好指導拍戲就行，採訪內容看得出他很不尊重演員、很無禮

18. 惠奫拍這部劇真的太辛苦了...

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