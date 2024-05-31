《聯結》高中麻吉留下未解謎團！王牌刑警池晟遭綁架，與記者田美都莫名成為遺產繼承人！（EP.1–2）

[有雷]日前剛開播的SBS追兇懸疑劇《聯結》，一開播2集就祭出劇情緊迫感。身為掃毒組的王牌刑警，池晟在一次任務後受升遷表揚，卻突然遭綁架，清醒後發現自己竟被藥物控制！高中老友也離奇死亡，飾演記者的田美都與池晟是高中同學，在告別式上卻被指定為鉅額遺產繼承人！

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緝毒組菁英刑警張在京（池晟飾）進行潛伏任務並成功逮捕毒蟲，亦獲得內部升遷表揚。在升遷的這一日晚間，在京的高中老友朴准瑞找上門來，從兩人的言談看起來，似乎因為以往曾有嫌隙而感情不好。但朴准瑞說了一句「只希望在更晚之前，想把一切都回歸到原位」後悔自己20年前的過錯，之後也就離開了。但就在隔天，在京卻收到了這位老友在工地墜樓死亡的消息，被判定為輕生。



在京在聚會後收到一則簡訊，寫著Doctor以及數字「1882」，這數字是他在高中時期與朴准瑞的求救密碼，令他好奇傳簡訊的Doctor究竟是誰？不過他卻聯繫不上老友朴准瑞了。在京突然消失了三天，在地鐵站甦醒，但精神相當渙散。他收到線報必須去追一個疑犯，但過程中身體相當不適，甚至還被對方搶奪警槍並打暈。



在京摸到自己口袋中有黃色藥丸，這也是最新型的毒品，Doctor傳來了在京消失期間被這款藥品控制的影片，讓在京意識到自己已經被餵毒成癮，但他必須向內部同仁隱瞞這個事實。在京到工地探查朴准瑞死亡的現場，但卻在當場暈倒被送醫。當醫師給他抽血時，他掙扎著並且喝掉自己的血液樣本，以免被查出毒品成分，最後才若無其事地走出來，同仁已經開始起疑。



在京開始追查朴准瑞手機裡最後通話的幾人，包含了本次負責此命案的檢察官朴泰振（權律飾），高中同學元宗洙、吳致鉉，還有擔任記者的吳允珍（田美都飾）。在京要求解剖驗屍，但死者的太太並不同意，其他這些相關人等也支持直接跳過解剖而入殮。但張在京並未放棄，仍然留在告別式現場等待說服家屬。因為在京認為這起案件並非輕生，而應該是他殺。



檢察官朴泰振在此時向大家宣布死者留有遺書，並且在生前分別投保了3家壽險共50億元的鉅額保險。還在遺書上指定他的保險金受益人，分別為張在京以及吳允珍！兩人得知後相當錯愕，到底這命案的真相是什麼？以毒品試圖控制在京的Doctor與死者又有什麼關聯？



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