Teen Top天地接棒Niel來台會Angel，準備大聊心內話

韓國大勢二代男團Teen Top成員天地將接棒Niel首次來台，將於7月21日（日）進行粉絲見面會。這次見面會不僅會有精彩的表演，更有全場擊掌以及與粉絲合照的福利。節目 內容及福利都讓Angel們能夠近距離感受天地的魅力。Teen Top 近期在「2024 K-POP灶咖大賽」暫居「灶咖」第四名，也顯示出台灣粉絲對他們支持的熱情，讓他們來台活動次數頻繁，Teen Top聽到這個選拔，笑說：「我們想一直一直一直去。」

天地對於這次見面會表示：「這是我自己第一次在台灣辦個人見面會，之前去台灣的時候，都會有團員一起，這次只有我一個人，其實真的蠻緊張的，不過很期待能與粉絲們

創造很多的美好回憶。」但被問到已經單獨去過台灣的Niel是否有推薦些什麼必吃或是必逛的東西時，天地笑著說：「這次合作的主辦單位就是Niel推薦給我的！（笑）」同時他不小心透露：「這次除了會在見面會上表演前陣子剛發行的專輯歌曲之外，還會有與粉絲近距離互動的環節，現場粉絲還有機會可以聽到我的『心內話』。因為準備了跟以往的見面會不太一樣的內容，想到就覺得好興奮也很開心，希望粉絲們會喜歡這次的表演。除此之外，還有準備驚喜給Angel們，真的很希望能帶給粉絲一個美好的夜晚、希望她們的夢中都有我。」



天地對台灣粉絲的熱情念念不忘，也很想念台灣美食。他特別提到：「先前聽Niel分享他上次來台吃到的美食，每樣都好誘人喔！讓自己對台灣美食很期待。所以很希望這次來台可以有機會把Niel介紹的美食都吃到，還頻頻跟工作人員討論來台要吃些什麼。」除此之外，天地更是一有空就會問工作人員一些簡單的中文，更表示前陣子在韓國舉辦視訊簽名會時，也從粉絲身上學了不少中文。同時他也希望能趁著這次見面會，可以到處走走逛逛。天地說：「這次真的很想到處逛逛，對很多景點都想去，很期待有機會可以到處去踩點，還是我的Angel們有想推薦景點呢？！也許我們會巧遇喔！！！」台灣七月非常炎熱，問起天地的消暑秘方。天地笑說：「對耶！聽說台灣會很熱耶！是真的會很熱吧！我的消暑秘方，就是跟Angel們在一起。只要有他們陪我一起享受舞台，就可以一起戰勝炎熱。」



聊起近況，天地表示：「前陣子發行了個人最新專輯，還到日本跟韓國舉行粉絲見面會及專輯簽名會。這陣子可以到各地看看Angel們，覺得自己是個幸福的人，也希望這次台

灣見面會能帶給現場粉絲們滿滿幸福感。」天地看到Niel演唱會門票的銷售佳績，所以他也特地拍攝一段售票訊息的影片，沒想到影片一上架，就立刻讓粉絲們大喊好可愛。她們看到天地在影片中可愛的說著：「對吧？！對吧？！」粉絲們就忍不住對著螢幕的他說：「你說的都對！要什麼，我都可以給你。」見面會的門票即將於本週六（6/1）開賣，粉絲們千萬不要錯過天地帶來的精彩表演！

【The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei】

活動日期：2024/07/21 （Sun.） 18:00（依照現場實際情況為主）

演出地點：CLAPPER STUDIO（三創生活園區5樓、台北市中正區市民大道三段2號）

售票日期：2024/06/01（Sat.）18:00 pm

購票網頁：https://tixcraft.com/activity/detail/24_chunji721 （本場活動採實名制售票，有設置問題）

票價：NT$ 4,800 NT$ 3,800

主辦單位：FU Entertainment ＆ Trendx Entertainment

購票福利：

1.全場擊掌

2. A區可以參與團體合照（10人為一組，共30組，共300名）

3.將於活動當天在現場抽出10位A區票卷以及2位B區票券的歌迷朋友，隨機贈送藝人拍立得乙張（共12名）

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