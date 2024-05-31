VIVIZ世巡台北站率先Sold Out！7月5日香港站，全城期待獻唱《背著善宰跑》OST

韓國女團VIVIZ自出道以來，陪伴K-pop迷經歷了無數難忘時光，因此自她們將舉行首個世界巡迴演唱會的消息一傳出，隨即引來亞洲各地歌迷關注。今天，由SinB（信飛）、Eunha（銀河）、Umji（嚴智）組成的VIVIZ正式宣佈2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，將在7月5日於亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館）盛大舉行！由於早前公開發售的台北站已經完售sold out，一票難求！相信喜愛VIVIZ的K-pop迷也不會錯過香港站的精彩演出，勢必掀起搶購熱潮！

為了回饋Na.V（VIVIZ粉絲名稱）的長久支持，VIVIZ更同時公佈香港站的演唱會將預備了1,000個名額觀看彩排、1,000名的歡送環節，還有極罕有的30張簽名拍立得、100張的簽名海報，以及150張簽名小卡，讓觀眾們有機會近距離接近SinB、Eunha和Umji之餘，亦可以珍藏今次演唱會才有的豐富福利，跟VIVIZ一起創造難忘的回憶。



VIVIZ一直以刀群舞和歌曲中毒性而深受K-pop迷歡迎，最近嚴智更為熱播韓劇《背著善宰跑》演唱了OST〈May I Love You?〉，其可愛的唱腔配合貼切的歌詞，讓劇迷聽歌的同時，很容易就想起男女主角邊佑錫和金惠奫的動人畫面。不知道今次香港演唱會有沒有機會聽到Umji的現場演繹呢？另外，香港的Na.V也一定非常期待VIVIZ可以獻唱〈Maniac〉，因為這首歌曲雖然來自她們去年底發行的第4張迷你專輯《VERSUS》，但最近卻重回各大音樂榜成為熱播的逆行神話，因而受到注目。

這次2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears]世界巡迴演唱會，將從6月開始以首爾為起點，途經紐約、華盛頓、洛杉磯等20多個美國大城市，氣勢如虹，而暫時公佈的亞洲城市則只有首爾、台北和香港。因此，要在亞洲欣賞SinB、Eunha、Umji的現場演出，就一定不要錯過將於7月5日舉行的香港站演唱會。



想跟VIVIZ一起歡度她們的第一次巡迴演唱會，K-pop迷請記住2024年6月11日（星期二）早上11時。因為2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱會門票，便會於KKTIX公開發售，票價分：$1,688、$1,188和$988，有關福利分配方式可參考附圖。如想知道更多VIVIZ香港演唱會的消息，可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新，以及新聞公佈。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG

日期：2024年7月5日（星期五）

時間：晚上8時

場館：亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館）

票價：港幣 $1,688 / $1,188 / $988

公開售票：2024年6月11日（星期二）上午11點

訂購網站：KKTIX

經紀公司：BPM

主辦單位：DAYMAKER

場地：亞洲國際博覽館

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