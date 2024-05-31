金在煥與WAKEONE續約同時宣布7月入伍

限定團Wanna One出身的solo歌首金在煥，今(31)日由經紀公司WAKEONE宣布與其續約，以及後續入伍消息。

WAKEON表示近日與所屬藝人金在煥基於長時機的信任，近期完成了續約，今後將在各方面積極支持金在煥多元的音樂活動。WAKEON亦宣布金在煥報考了陸軍軍樂隊獲得合格通知，預計在7月1日入伍。



1996年生的金在煥，2017年以個人練習生身份參加Mnet選秀節目《PRODUCE 101》第二季，最終以第四名脫穎而出，成功以限定團Wanna One成員出道。結束Wanna One活動後，金在煥選擇留在管理Wanna One的SWING娛樂與之簽訂個人合約，後SWING娛樂併入母企業CJ ENM旗下的WAKEONE至今，金在煥也同行至今。



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