粉絲太愛《背著善宰跑》頻頻考古過往的善宰！邊佑錫：「幸好沒什麼黑歷史！」

曾是默默無聞的配角演員，邊佑錫憑藉著《背著善宰跑》獲得人生轉捩點，近日他也頻頻接受訪問，對於從沒想像過的火爆人氣，讓他不禁懷疑到底是夢境還是現實，而粉絲紛紛開挖他過往的一切，全是他認真工作努力的痕跡，邊佑錫也笑說「幸好沒什麼黑歷史！」。

邊佑錫於日前接受訪談時提到，非常感謝大家對於《背著善宰跑》中善宰的喜愛，自己也非常愛這部作品，還無法就這樣送走善宰，雖然心中非常不捨不過電視劇也已經播出了16集了，是該結束的時候。但每當想念善宰的時候，邊佑錫也會跟大家一樣透過網路平台再度重刷前面的劇情，因為這是他的演員生涯中會不斷想回顧的作品。



邊佑錫因為《背著善宰跑》而人生迎來了大轉變，他坦言自己還是迷迷糊糊的，外面很多人開始認出了他，連紐約時代廣場上都刊登了他的照片，令他相當驚訝，加上很多人都到快閃店，還得排隊體驗，在全州電影節的時候大家也直呼他「善宰」等等，在他享受這一切的同時，也提到了應該在下一部作品開始前，彌補自己的不足之處，以更好的演技報答大家。



面對瞬間爆紅，邊佑錫感覺很不真實，常覺得就像在作夢一樣。最近他更即將展開海外與首爾的粉絲見面會，他說雖然自己也一起搶票，但一開始以為等待的人數是5萬人，後來認真一看才發現是50萬人！覺得太不可思議了，在Weverse平台上也是，他留言之後伺服器就當機了，讓他覺得很神奇，但他相當享受能在網路上與粉絲互動，也能傾聽粉絲的故事。



走紅的同時，也有許多粉絲們開始挖出邊佑錫過往的樣子，那段時間認真生活的證據，也同樣觸動著粉絲們。邊佑錫說包含模特兒生涯，幾乎有超過10年的時間在演藝圈中活動著，初期這些事情讓他感到有壓力，也不知道自己該怎麼行動，儘管如此還是盡了全力去做，過往的影片一篇篇被翻出來，看著大家對他的喜愛，他自己也像是重新回顧了自己的過往，

從模特兒成長到今日的邊佑錫，自己也很開心。他還笑著說「幸好過去沒闖什麼禍，可以放心」，也透露自己最近最喜歡的留言是「善宰啊 我走到這邊了喔！」讓他覺得相當搞笑。



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