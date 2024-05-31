VIVIZ世巡台北站率先Sold Out！7月5日香港站，全城期待献唱《背著善宰跑》OST

韩国女团VIVIZ自出道以来，陪伴K-pop迷经历了无数难忘时光，因此自她们将举行首个世界巡回演唱会的消息一传出，随即引来亚洲各地歌迷关注。今天，由SinB（信飞）、Eunha（银河）、Umji（严智）组成的VIVIZ正式宣布2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，将在7月5日於亚洲国际博览馆Runway 11（11号展馆）盛大举行！由於早前公开发售的台北站已经完售sold out，一票难求！相信喜爱VIVIZ的K-pop迷也不会错过香港站的精彩演出，势必掀起抢购热潮！

为了回馈Na.V（VIVIZ粉丝名称）的长久支持，VIVIZ更同时公布香港站的演唱会将预备了1,000个名额观看彩排、1,000名的欢送环节，还有极罕有的30张签名拍立得、100张的签名海报，以及150张签名小卡，让观众们有机会近距离接近SinB、Eunha和Umji之余，亦可以珍藏今次演唱会才有的丰富福利，跟VIVIZ一起创造难忘的回忆。



VIVIZ一直以刀群舞和歌曲中毒性而深受K-pop迷欢迎，最近严智更为热播韩剧《背著善宰跑》演唱了OST〈May I Love You?〉，其可爱的唱腔配合贴切的歌词，让剧迷听歌的同时，很容易就想起男女主角边佑锡和金惠奫的动人画面。不知道今次香港演唱会有没有机会听到Umji的现场演绎呢？另外，香港的Na.V也一定非常期待VIVIZ可以献唱〈Maniac〉，因为这首歌曲虽然来自她们去年底发行的第4张迷你专辑《VERSUS》，但最近却重回各大音乐榜成为热播的逆行神话，因而受到注目。

这次2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears]世界巡回演唱会，将从6月开始以首尔为起点，途经纽约、华盛顿、洛杉矶等20多个美国大城市，气势如虹，而暂时公布的亚洲城市则只有首尔、台北和香港。因此，要在亚洲欣赏SinB、Eunha、Umji的现场演出，就一定不要错过将於7月5日举行的香港站演唱会。



想跟VIVIZ一起欢度她们的第一次巡回演唱会，K-pop迷请记住2024年6月11日（星期二）早上11时。因为2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱会门票，便会於KKTIX公开发售，票价分：$1,688、$1,188和$988，有关福利分配方式可参考附图。如想知道更多VIVIZ香港演唱会的消息，可留意主办单位的FB, IG等社交媒体更新，以及新闻公布。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG

日期：2024年7月5日（星期五）

时间：晚上8时

场馆：亚洲国际博览馆Runway 11（11号展馆）

票价：港币 $1,688 / $1,188 / $988

公开售票：2024年6月11日（星期二）上午11点

订购网站：KKTIX

经纪公司：BPM

主办单位：DAYMAKER

场地：亚洲国际博览馆

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