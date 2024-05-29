全智賢&姜棟元《北極星》2025年Disney+重磅開播

演員全智賢和姜棟元將於明年通過全球OTT平臺與觀眾見面。

Disney+韓國分公司於29日表示，「因全智賢和姜棟元首次合作而備受關注的《北極星》已確定將於2025年在Disney+上映」。

《北極星》（劇本：鄭瑞景，導演：金熙元、許明行）是一部諜戰片，講述了外交官文珠（全智賢 飾）與特工山昊（姜棟元 飾）追尋隱藏的真相的故事。 該劇在製作階段就因豪華的演員陣容而備受矚目。 全智賢和姜棟元擔任男女主角，這是兩人出道後首次合作。全智賢飾演的文珠是一位前駐美大使出身的外交官，在國際社會中頗有地位，她發現暗殺事件的背後隱藏著政治陰謀。姜棟元飾演特工山昊，是一名擁有出色能力的王牌國際傭兵。 這個角色的國籍和過去都被蒙上了神秘的面紗。

兩位演員正面臨新的挑戰。 除了演技外，姜棟元還將參與電視劇製作，作為《北極星》的製片人之一，發揮更多的作用。精英製作團隊的合作也是令人期待的看點，該劇由電影《分手的決心》的編劇鄭瑞景執筆，tvN《眼淚女王》的金熙元導演合作執導。 這是他們繼2022年結束的tvN《小女子》后第二次合作。 再加上電影《犯罪都市4》的導演許明行共同執導。

此外，《北極星》已於今年3月開拍，預計將作為明年Disney+的原創系列公開。

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