世上有這樣的偶像嗎ㅠㅠ S.E.S. Bada替Super Junior厲旭唱祝歌又紀錄婚禮

Super Junior厲旭26日與Ari結婚，前輩S.E.S. Bada（Sea）不僅獻唱祝歌，還為厲旭紀錄下了幾個精彩時刻，不禁讓人想問：世界上有這樣的前輩嗎？Bada更是厲旭的偶像！

*先前報導：厲旭婚禮聚齊Super Junior歷年15名成員！偶像Bada為其唱祝歌

Bada在厲旭婚禮當天便提前分享了和厲旭、Ari這對準新人的聚會合照，簡單寫下「今天終於……祝福兩位」加上一些可愛符號表示婚禮，照片上可見三人聚會充滿溫馨，Bada對厲旭和Ari就像鄰家姐姐甚至是親姐姐般照顧。當天聚會Bada和厲旭還拍了Challenge，是Bada和Truedy合作的〈PING〉。



婚禮過後，Bada甚至剪了兩支影片放上IG，一支拍了厲旭和Ari的婚禮畫面，內容最特別是包含厲旭歷任Super Junior隊友們（東方神起允浩也同桌入鏡）的喜悅神情，還有自己真摯的祝福表情，另一支影片則是現任Super Junior（始源應提早離場未加入）婚禮當場跳的〈Sorry, Sorry〉表演。



Bada將這些珍貴畫面留在自己IG，尤其是第一支影片，她寫下這些：「比電影更像電影的婚禮……人生在世，很多事情我們都已經錯過……人生真的，無法預知……總有一天，我們都會比此時的年紀還大吧……當想起這些瞬間的瞬間，看著晚霞露出笑容的那一天也會到來吧……祈禱這個影片裡的所有人都有幸福結局（愛心）。」

Bada獻給厲旭與Ari、獻給對他們而言重要的人們，無論是影像還是文字都流露出她的溫柔、她的溫暖，看了影片的粉絲無不感動，尤其是E.L.F.紛紛留言向Bada道謝、感動姐姐如此照顧厲旭甚至整團Super Junior。

許多E.L.F.或許都知道，厲旭的偶像是S.E.S. Bada，就如同(G)I-DLE雨琦的偶像是厲旭一樣，厲旭也說過雨琦之於自己，像自己之於BADA，粉絲心一模一樣，都是抱持著想成為和偶像一樣的藝人而邁進，後續又透過音樂而相遇。



厲旭和Bada最早的交集可追溯至2011年，Super Junior在《Mr.Simple》專輯活動時與以專輯《Bada看著大海……》回歸的Bada相遇、送上了專輯給Bada，身為粉絲的厲旭當時不能錯過機會和Bada單獨合影，Bada還大方勾住厲旭的肩膀拍照。



而兩人最有名的合照出於2013年，厲旭在Super Junior巡演《Super Show 5》上模仿Bada S.E.S.時期的造型，事先聽說此事的Bada驚喜現身並與厲旭合影，傳到Twitter（現X）上笑稱：「但比我還漂亮要怎麼辦？總之，今天的演唱會要繼續加油。」隔年厲旭帶家人觀賞並探班Bada演出的音樂劇《卡門》，兩人在後台又留下合照。



이제 한달 남짓 남은 카르멘 공연을 설날에 가족들과 함께온 센스있는 나의 직속 후배 ㅋ 려욱이! 괜히 나도 덩달아 오붓한 시간 보냈어요~~려욱아 니가 사온 케잌 먹고 나 지금 살 찌고 있다! ^^ thank U pic.twitter.com/Kj15ZY9PHW — B A D A (@Bada0228) February 1, 2014

2016年1月，厲旭身為Super Junior三大主唱首度solo發行專輯《小王子》，他在專輯發表會上表達想和歌手李承桓與Bada合作的願望，聽見厲旭願望的Bada回應了，發了兩人2011年首次拍下的合照主動問：「厲旭，甜蜜的合唱曲如何？嘿嘿反正我喜歡！」當年9月厲旭的願望便實現了！Bada回到離開10幾年的SM娛樂和厲旭合作單曲〈Cosmic〉（收錄於《SM STATION》），厲旭因此被視為非常成功的粉絲典範。



至今這對偶像和粉絲仍經常為彼此應援，無論是觀賞表演、探班或是同台演出，形成了相當特別的友誼、姐弟之情，才會有粉絲的婚禮有偶像幫自己唱祝歌甚至紀錄的美好畫面呢！



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