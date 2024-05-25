池晟两个月暴减15kg！过度换气险昏厥竟被导演误会是演技，新剧挑战「瘾君子刑警」《联结》昨晚开播

池晟坦言演戏时真实感受到生命危险，考虑到自己还有老婆和小孩，必须要节制一下了XD

SBS最新悬疑推理剧《联结》昨晚开播，池晟首次挑战「意外染上毒瘾的缉毒刑警」角色，为增强真实感下了一番苦心。



昨日举办的发布会上，池晟表示外形和表演方式都做了改变，首先就是把育儿其间「养肥」的体重减下去：「一度增到85kg，在2个月里减掉15kg，本想减到69kg但终究不太现实。 从开拍到现在都维持在70kg。」 因为短时间快速减重，池晟出现体力不支等后遗症，顺势将这些融入为演技的一部份。

表演方面，池晟表示通常都是一边呼气一边讲台词，这次为了表现毒瘾的痛苦而一边吸气一边讲话，好几次出现过度换气症状、差点昏厥，然而现场没有一个人察觉异样：「我对导演说刚刚差点昏倒了，导演：『哦是吗？ 』」



池晟意识到继续这样可能会有生命危险，考虑到自己年纪不小且有家室，所以最终在「适当的程度」完成表演和拍摄，演戏太投入的「副作用」著实不可小觑。



此外，《联结》讲述精英缉毒刑警意外染毒后，以朋友之死为线索揭发20年变质友谊及背后真相的故事。 池晟在这一角色中诠释了3个自我：染毒的自我、试图战胜毒瘾的自我、以及享受毒瘾的自我，令人对他的名品演技再次期待。



▽《联结》中文预告：



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