《The 8 Show》柳俊烈：「對事件選擇沉默以對，全部由我承擔」

演員柳俊烈在日前公開的N台作品《The 8 Show》中有吃重的演出，對於自己在作品公開前所傳出的戀愛到分手消息，引發大眾爭議不斷，他也對此發表了看法。

柳俊烈前陣子因為與公開戀愛的戀人惠利分手，與韓韶禧傳出熱戀消息，不到幾天後竟然也宣告兩人分手，並且柳俊烈原定與韓韶禧合作的作品《迷惑》也就此破局。不過柳俊烈卻表示，與導演在討論是否出演《迷惑》的時候，僅止於討論階段，不算是接受到正式的提案，所以最終沒能接受演出，也不是因為當時造成熱議的話題所導致。



柳俊烈對於自己的戀愛分手消息公開後，表示身邊的人大多沒有與他討論這些私領域的事情，也沒有特別的評論，出現這種話題的時候，大家比較容易是從報導中知道一些事情，他本身也感受到很多人的批評以及背叛感，他也自我反省是在哪裡做錯了？或是錯過了什麼重要的部分？



在傳聞甚囂塵上時，柳俊烈選擇的是沉默以對，這是他認為「全部由他承擔」的一種方式，他也覺得與其再說出新的解釋或是製造大家新的推測，都已經沒有必要，不如保持沉默。即使在《The 8 Show》製作發表會也擔心失焦，雖然有很多事情難以說明，但柳俊烈覺得沉默是最好的選擇，由他來承擔所有批評與所有責任。



《The 8 Show》描述有8個人被邀請來到一個密閉空間，每分鐘依照一到八樓的不同，累積著不同的獎金，而生活基本的所需物品就必須以這些獎金與時間來購買。8個人為了贏取更多賞金必須共同生存，爭取更多時間不讓遊戲結束，但在發現每人的時薪與條件不同時，內心開始產生了掙扎。柳俊烈表示身邊的朋友都覺得好看，不過因為劇情前半與後半有極大差異，也有朋友覺得看起來有點驚慌。



《The 8 Show》也有著異常寫實的畫面，不管是無法梳洗的扮醜，想要爭取時間的吃播，癟腳搞笑的舞蹈演出，被逼著無法睡覺的痛苦等等，柳俊烈也相當坦率地表現出這一面，得到不少觀眾們的共鳴。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞