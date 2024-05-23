《The 8 Show》柳俊烈：「对事件选择沉默以对，全部由我承担」

演员柳俊烈在日前公开的N台作品《The 8 Show》中有吃重的演出，对於自己在作品公开前所传出的恋爱到分手消息，引发大众争议不断，他也对此发表了看法。

柳俊烈前阵子因为与公开恋爱的恋人惠利分手，与韩韶禧传出热恋消息，不到几天后竟然也宣告两人分手，并且柳俊烈原定与韩韶禧合作的作品《迷惑》也就此破局。不过柳俊烈却表示，与导演在讨论是否出演《迷惑》的时候，仅止於讨论阶段，不算是接受到正式的提案，所以最终没能接受演出，也不是因为当时造成热议的话题所导致。



柳俊烈对於自己的恋爱分手消息公开后，表示身边的人大多没有与他讨论这些私领域的事情，也没有特别的评论，出现这种话题的时候，大家比较容易是从报导中知道一些事情，他本身也感受到很多人的批评以及背叛感，他也自我反省是在哪里做错了？或是错过了什么重要的部分？



在传闻甚嚣尘上时，柳俊烈选择的是沉默以对，这是他认为「全部由他承担」的一种方式，他也觉得与其再说出新的解释或是制造大家新的推测，都已经没有必要，不如保持沉默。即使在《The 8 Show》制作发表会也担心失焦，虽然有很多事情难以说明，但柳俊烈觉得沉默是最好的选择，由他来承担所有批评与所有责任。



《The 8 Show》描述有8个人被邀请来到一个密闭空间，每分钟依照一到八楼的不同，累积著不同的奖金，而生活基本的所需物品就必须以这些奖金与时间来购买。8个人为了赢取更多赏金必须共同生存，争取更多时间不让游戏结束，但在发现每人的时薪与条件不同时，内心开始产生了挣扎。柳俊烈表示身边的朋友都觉得好看，不过因为剧情前半与后半有极大差异，也有朋友觉得看起来有点惊慌。



《The 8 Show》也有著异常写实的画面，不管是无法梳洗的扮丑，想要争取时间的吃播，瘪脚搞笑的舞蹈演出，被逼著无法睡觉的痛苦等等，柳俊烈也相当坦率地表现出这一面，得到不少观众们的共鸣。

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