《新品上市便利餐廳》金在中首次公開豪宅！無懼鏡頭現場上演更衣秀～

金在中時隔15年再度出演無線台頻道節目《新品上市便利餐廳》，這次他更大方公開自己的豪宅！

5月24日即將播出的KBS 2TV《新品上市便利餐廳》將邀請出道21年的傳奇偶像金在中擔任便利餐廳的主廚。15年來再度出演無線台綜藝節目的金在中，將為大家展示超級巨星的家，還有他的驚人料理實力，也展現他舞台下的反轉魅力，引起粉絲們熱烈期待。



金在中屋內的華麗吊燈以及室內裝飾品吸引著觀眾的目光，而剛結束海外行程回國的他，早上一起床就開始整理寢室的用品，即使日程辛苦又疲憊，金在中仍然不放棄追求乾淨整潔。出道超過20年的金在中，擁有酷似名品店的豪華更衣室，以及巨大的蛇餐桌等等，還可以用一個按鈕改變走廊的燈光顏色，依照當下心情選擇符合感覺的照明，讓節目組看得目不轉睛。



參觀的人不停讚嘆這個豪宅根本就像是精品酒店，或是高級名牌店，超乎大家所想，錄製時現場氣氛也非常愉快，大家更表示金在中的生活原來一直都維持如此香氣四溢，果然是傳奇偶像。金在中也是韓食派的料理高手，節目中將展現他的料理實力，請觀眾們期待明日晚間播出。



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