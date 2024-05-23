【多圖】《名校的階梯》5主演錄製《認識的哥哥》上班路！盧正義、李彩玟、池慧元、金載原、李元鄭都來了～

今日（23）《名校的階梯》主演盧正義、李彩玟、池慧元、金載原、李元鄭參加 JTBC《認識的哥哥》的節目錄製。

▼盧正義



▼李彩玟



▼池慧元



▼金載原



▼李元鄭



《名校的階梯》由共同執導《Start-Up》、《黑話律師》、《還魂：光與影》的導演裴賢鎮與《想停止的瞬間：About Time》的編劇秋惠美合作打造，講述在0.01%上位圈少數者既是秩序又是法律的朱信高中，轉來了一位懷揣秘密的學生後，菁英學生們堅固的世界開始出現裂痕，將在6月7日於 Netflix 上線。



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