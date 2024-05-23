【多圖】《名校的階梯》5主演錄製《認識的哥哥》上班路！盧正義、李彩玟、池慧元、金載原、李元鄭都來了～

《名校的階梯》主演（封面圖源：TVDaily）
今日（23）《名校的階梯》主演盧正義、李彩玟、池慧元、金載原、李元鄭參加 JTBC《認識的哥哥》的節目錄製。
金載原、李彩玟、盧正義、池慧元、李元鄭（圖源：TVDaily）
▼盧正義
盧正義（圖源：TVDaily）盧正義（圖源：TVDaily）盧正義（圖源：TVDaily）
▼李彩玟
李彩玟（圖源：TVDaily）李彩玟（圖源：TVDaily）
▼池慧元
池慧元（圖源：TVDaily）池慧元（圖源：TVDaily）池慧元（圖源：TVDaily）
▼金載原
金載原（圖源：TVDaily）金載原（圖源：TVDaily）
▼李元鄭
李元鄭（圖源：TVDaily）李元鄭（圖源：TVDaily）
《名校的階梯》由共同執導《Start-Up》、《黑話律師》、《還魂：光與影》的導演裴賢鎮與《想停止的瞬間：About Time》的編劇秋惠美合作打造，講述在0.01%上位圈少數者既是秩序又是法律的朱信高中，轉來了一位懷揣秘密的學生後，菁英學生們堅固的世界開始出現裂痕，將在6月7日於 Netflix 上線。
（圖源：Netflix 《名校的階梯》劇照）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞