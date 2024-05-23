【多图】《名校的阶梯》5主演录制《认识的哥哥》上班路！卢正义、李彩玟、池慧元、金载原、李元郑都来了～

今日（23）《名校的阶梯》主演卢正义、李彩玟、池慧元、金载原、李元郑参加 JTBC《认识的哥哥》的节目录制。

▼卢正义



▼李彩玟



▼池慧元



▼金载原



▼李元郑



《名校的阶梯》由共同执导《Start-Up》、《黑话律师》、《还魂：光与影》的导演裴贤镇与《想停止的瞬间：About Time》的编剧秋惠美合作打造，讲述在0.01%上位圈少数者既是秩序又是法律的朱信高中，转来了一位怀揣秘密的学生后，菁英学生们坚固的世界开始出现裂痕，将在6月7日於 Netflix 上线。



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