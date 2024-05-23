【多图】《名校的阶梯》5主演录制《认识的哥哥》上班路！卢正义、李彩玟、池慧元、金载原、李元郑都来了～
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【多图】《名校的阶梯》5主演录制《认识的哥哥》上班路！卢正义、李彩玟、池慧元、金载原、李元郑都来了～

综艺   2024年5月23日   星期四15:41   Yuan  

《名校的阶梯》主演（封面图源：TVDaily）

今日（23）《名校的阶梯》主演卢正义、李彩玟、池慧元、金载原、李元郑参加 JTBC《认识的哥哥》的节目录制。

金载原、李彩玟、卢正义、池慧元、李元郑（图源：TVDaily）

▼卢正义
卢正义（图源：TVDaily）卢正义（图源：TVDaily）卢正义（图源：TVDaily）

▼李彩玟
李彩玟（图源：TVDaily）李彩玟（图源：TVDaily）

▼池慧元
池慧元（图源：TVDaily）池慧元（图源：TVDaily）池慧元（图源：TVDaily）

▼金载原
金载原（图源：TVDaily）金载原（图源：TVDaily）

▼李元郑
李元郑（图源：TVDaily）李元郑（图源：TVDaily）

《名校的阶梯》由共同执导《Start-Up》、《黑话律师》、《还魂：光与影》的导演裴贤镇与《想停止的瞬间：About Time》的编剧秋惠美合作打造，讲述在0.01%上位圈少数者既是秩序又是法律的朱信高中，转来了一位怀揣秘密的学生后，菁英学生们坚固的世界开始出现裂痕，将在6月7日於 Netflix 上线。
（图源：Netflix 《名校的阶梯》剧照）

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