金南珠來台秀Apink友情戒指，回顧《認識的哥哥》朴初瓏秀友情戒指方式要笑翻XD

Apink成員金南珠上月底來台舉行solo專輯《BAD》簽售會，記者會上她大秀友情戒指，也讓人想起Apink全員在《認識的哥哥》上講述背後故事，隊長朴初瓏更鬧出爆笑場面。

*相關報導：‎Apink金南珠SOLO來台秀團魂友情戒！新專輯《BAD》自我喊話做自己



說到Apink做友情戒指，最早應該是南珠3月底率先在IG限時動態上透露和成員們一起做了友情戒指，4月底她們一同上《認識的哥哥》（EP.431），班底希澈要她們伸出手秀出戒指，5個人舉出不同手勢，畫面上一看就初瓏最慌張XD。



初瓏慌亂的不知道要如何指出友情戒指，被希澈看到，希澈問她：「妳有三個團嗎？」她回應：「不是，這個，中間這個。」希澈要她「手指比一下」，結果她雙手很忙的最後比出中指XDDD，全場笑翻！初瓏意識到不對勁後，也和成員們笑得東倒西歪。



全員就恩地和南珠沒戴，恩地反過來爆料夏榮平時其實都沒戴、還想把戒指放上二手市場拍賣，南珠也加入爆料：「因為這有點貴，還有傳聞說她把這只賣了！這有可能是新買的！」夏榮沒有解釋什麼，只是笑著說牌子是卡地亞的，而普美透露這不是她們第一次做友情戒指了，因為常常弄丟才會換，「只有初瓏姐姐會珍藏到最後」，初瓏聽了嘗試再秀手上戒指，結果雙手又陷入忙亂XDDD。



南珠表示為了因應成員們一直弄丟戒指，最後乾脆選了價格昂貴的牌子。至於她和恩地為何現在沒戴著？恩地解釋自己電視劇（《她的日與夜》）剛殺青，期間都放在首飾盒裡，南珠理直氣壯說自己在solo活動所以摘掉了，驚呆成員們，講完自己很不好意思。不曉得是不是因為這樣，南珠來台灣活動才洗心革面(?)特別戴上戒指呢！



▼相關影片（《認識的哥哥》完整節目香港觀眾可至黃Viu收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞