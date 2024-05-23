《背著善宰跑》快閃店開幕首日太火爆！熱情劇迷提前一晚排隊、未到中午已有商品售罄、「殺不死反派」也來打卡，緊急宣佈加開釜山&線上店

線下快閃店真的讓人感受到爆炸人氣！

tvN劇集《背著善宰跑》雖然收視率不高但網路討論量極大，未劇終已開設快閃店並敲定大結局集體觀影活動。 快閃店周邊商品相當豐富，包括主角校服名牌、明信片、照片小卡、手機掛繩、交通卡、環保袋等等，很多人一早就瞄準心儀款式：





今日是快閃店開幕第一天，因採現場取號方式入場、 不設時段預約服務，所以早在前一天傍晚商場營業結束之後就有人在門口排隊。今日正式開幕前40分鐘，隊伍已從快閃店所在的現代百貨店地下二樓一路排到汝矣島地鐵站，待機號碼更超過1400（單日限定1500人入場）：



更嚇人的是，店內周邊商品之一是劇中善宰爸給兒子製作的應援T恤，上面印有「尖吻鯖鯊-柳善宰」字樣，類似「海洋男孩-朴泰桓」這樣的名號。 這件T恤售價45000韓元、附贈主角團照片小卡，還沒到中午就全部賣光了……根本是用搶的啊！





現場擺有很多大型海報和照片、Eclipse成員抱枕、劇中存在感很高的手錶和薄荷糖等等，飾演殺人犯「金永洙」的演員許亨圭也來到善宰小素海報前拍照打卡，被網友調侃「居然追到這裡來」「超可怕的頭號粉絲」kkk



《背著善宰跑》首爾快閃店將從今日（23日）起開幕至下週三（29日），週一至週四營業時間10：30AM - 8PM、週五至週日營業時間10：30AM - 8：30PM。 因劇迷反響太熱烈，主辦方今日臨時宣佈即將加開釜山和線上店！大家最想要哪些周邊呢？



此外，《背著善宰跑》下週就要迎來大結局，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！小編這週已被虐到心梗，拜託編劇給一個美好結局吧！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞