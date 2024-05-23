細思極恐！這也是因為「Burning Sun」？具荷拉去世後家中遭盜竊案再被提，保險箱失蹤，裡面有一支重要手機

前兩年，「Burning Sun」事件震驚整個韓娛圈，牽扯多位明星。 而日前BBC再次報導了相關事件，並提及已故女星具荷拉，她是該事件關鍵證據的提供者。

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BBC的紀錄片中透露是具荷拉說服了好友崔鍾訓，勇敢揭發了「Burning Sun」的勾當。 這也讓已經去世數年的具荷拉重回輿論，不少民眾想起了她家發生過的偷竊事件。具荷拉的手機等物品被盜案件發生在2020年1約14日凌晨12時15分，一名身分未明的男性翻越圍牆闖入內室偷走了保險箱，這一切被監視器全部拍了下來。而2019年11月具荷拉已經自殺身亡，這是她去世50天後發生的事情。

CCTV拍到的男性身高175cm左右，戴著眼鏡。他翻牆進入後按下了具荷拉生前設定的密碼，但密碼錯誤，小偷又爬上2樓陽台闖入屋內，偷走了具荷拉的保險箱。之後具荷拉的哥哥報警。

因為小偷入內後直接奔向具荷拉的衣帽間搬走長、寬約30cm的保險箱，未對其他貴重物品下手，所以當時推測小偷可能是熟悉具荷拉的人，或者是受熟悉她的人所指使。 而保險箱所在的衣帽間位於和2樓陽台相連的多功能室內，外人很難知道。 同時，案件發生的事件太過巧合，正好是亡者過完49日祭，具荷拉哥哥返回老家之後，似乎小偷一直在等待家中無人的時機，因此外界還猜測這並非單純的偷盜事件。

據悉，在具荷拉的個人保險箱中除了昂貴的貴金屬外，還保管著她的投資合約檔以及過去使用過的手機等物品。特別是手機中存有許多個人訊息，這也許才是犯罪分子的目標。 具荷拉的家庭法律代理人、律師羅鍾彥（音譯）表示：「除了那些貴重物品，我不認為裡面有其他非常重要的東西， 裡面很有可能是具荷拉和她的朋友才知道的非常重要的東西。 」

可惜的是即使經過九個多月的調查，警方還是未能確認CCTV中男性嫌疑人的身份，這個案件仍然是一個未解之謎。 如果是具荷拉的熟人，周圍的人應該能夠識別出監控影片中的嫌疑人，但具荷拉的家人、朋友等周圍的人都表示完全認不出嫌疑人是誰。

調查員白相勛（音譯）在接受MBC採訪時表示：「從嫌疑人的穿著和入室過程來看，嫌疑人不是專業的盜竊犯，平時從事的應該是不需要大量的體力活動的職業。 就連穿的衣服也有反光的地方，如果是（職業盜賊）的話，不可能會這麼穿。（如果這是嫌疑人來過的地方）他沒有必要這麼小心翼翼地進入，他應該是第一次來。 嫌疑人在行動中來回走動，也能看出是第一次來。他行動迅速，沒有碰其他東西，只拿了必要的東西後立即離開，這種模式表明保險櫃裡的某個東西對某人來說非常重要，這才有了這樁盜竊案。 手機的話，現在甚至私人機構也可以進行手機取證。 如果這是具荷拉的備用手機或者是其他用途的個人手機的話，一定是知道這手機重要性的人指使（盜竊的）。」

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