细思极恐！这也是因为「Burning Sun」？具荷拉去世后家中遭盗窃案再被提，保险箱失踪，里面有一支重要手机

前两年，「Burning Sun」事件震惊整个韩娱圈，牵扯多位明星。 而日前BBC再次报导了相关事件，并提及已故女星具荷拉，她是该事件关键证据的提供者。

相关报导：她是勇敢的女生！具荷拉是调查「Burning Sun事件」的功臣：亲见聊天群组、主动联络崔钟训、揭发与警方有关

BBC的纪录片中透露是具荷拉说服了好友崔钟训，勇敢揭发了「Burning Sun」的勾当。 这也让已经去世数年的具荷拉重回舆论，不少民众想起了她家发生过的偷窃事件。具荷拉的手机等物品被盗案件发生在2020年1约14日凌晨12时15分，一名身分未明的男性翻越围墙闯入内室偷走了保险箱，这一切被监视器全部拍了下来。而2019年11月具荷拉已经自杀身亡，这是她去世50天后发生的事情。

CCTV拍到的男性身高175cm左右，戴著眼镜。他翻墙进入后按下了具荷拉生前设定的密码，但密码错误，小偷又爬上2楼阳台闯入屋内，偷走了具荷拉的保险箱。之后具荷拉的哥哥报警。

因为小偷入内后直接奔向具荷拉的衣帽间搬走长、宽约30cm的保险箱，未对其他贵重物品下手，所以当时推测小偷可能是熟悉具荷拉的人，或者是受熟悉她的人所指使。 而保险箱所在的衣帽间位於和2楼阳台相连的多功能室内，外人很难知道。 同时，案件发生的事件太过巧合，正好是亡者过完49日祭，具荷拉哥哥返回老家之后，似乎小偷一直在等待家中无人的时机，因此外界还猜测这并非单纯的偷盗事件。

据悉，在具荷拉的个人保险箱中除了昂贵的贵金属外，还保管著她的投资合约档以及过去使用过的手机等物品。特别是手机中存有许多个人讯息，这也许才是犯罪分子的目标。 具荷拉的家庭法律代理人、律师罗钟彦（音译）表示：「除了那些贵重物品，我不认为里面有其他非常重要的东西， 里面很有可能是具荷拉和她的朋友才知道的非常重要的东西。 」

可惜的是即使经过九个多月的调查，警方还是未能确认CCTV中男性嫌疑人的身份，这个案件仍然是一个未解之谜。 如果是具荷拉的熟人，周围的人应该能够识别出监控影片中的嫌疑人，但具荷拉的家人、朋友等周围的人都表示完全认不出嫌疑人是谁。

调查员白相勋（音译）在接受MBC采访时表示：「从嫌疑人的穿著和入室过程来看，嫌疑人不是专业的盗窃犯，平时从事的应该是不需要大量的体力活动的职业。 就连穿的衣服也有反光的地方，如果是（职业盗贼）的话，不可能会这么穿。（如果这是嫌疑人来过的地方）他没有必要这么小心翼翼地进入，他应该是第一次来。 嫌疑人在行动中来回走动，也能看出是第一次来。他行动迅速，没有碰其他东西，只拿了必要的东西后立即离开，这种模式表明保险柜里的某个东西对某人来说非常重要，这才有了这桩盗窃案。 手机的话，现在甚至私人机构也可以进行手机取证。 如果这是具荷拉的备用手机或者是其他用途的个人手机的话，一定是知道这手机重要性的人指使（盗窃的）。」

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