SEVENTEEN又推出新的小分隊了！人氣偶像化身「Going戰士」爆笑對決選拔初代成員
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SEVENTEEN又推出新的小分隊了！人氣偶像化身「Going戰士」爆笑對決選拔初代成員

綜藝   2024年5月23日   星期四08:30   Mico  

（封面圖源：youtube@SEVENTEEN）

SEVENTEEN真的是最沒有偶包的人氣男團了XD，這一次變身「Going戰士」，各種爆笑對決只為了選拔初代成員！還拍了一支特別有誠意的結尾影片。

男團 SEVENTEEN 的熱門團綜《GOING SEVENTEEN》迎來第100集，成員們化身「Going戰士」（Going Rangers）讓WOO博士（成員WOOZI）選拔出他想要的隊伍成員，預計是六位戰士。
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

每個隊伍裡都有紅、黃、藍、粉紅、白、黑戰士守護著地球，成員們提議用忍笑來對決，上集他們各自拿出看家本領想逗笑對方，奪取徽章！之後又延伸出了很多對決方式，節目內容相當豐富，大家自行觀看！

▼「Going戰士」上集：

▼「Going戰士」下集：

最終，他們選拔出最棒的「Going戰士」隊伍中，成員有勝寛、S.COUPS、DK、圓佑、淨漢、珉奎。
（圖源：youtube@SEVENTEEN）

當然，這支隊伍並沒有推出新歌的打算，他們的職責是要守護地球！！

▼組隊完成的結尾特別影片，下方影片設定好位置在30:10了。

最後，恭喜《GOING SEVENTEEN》迎來本季的第100集～，粗卡黑優～～～！

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