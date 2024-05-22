《淚之女王》令人哭笑不得的秀哲郭東延：「是個富有挑戰的角色」自曝為何選擇「老闆，不要香菜」！

收看了《淚之女王》的觀眾相信都有同感，劇中飾演洪海仁弟弟洪秀哲的演員郭東延，有點討厭又很搞笑，即使是劇中他看著太太留下的書信痛哭的時候，帶給觀眾們的反應除了心酸還有一絲喜感。

郭東延在《淚之女王》中的角色有些討喜，在氣勢高張的姐姐下成長，遇見了一位溫柔的太太多慧，還生了一個他非常疼愛的兒子建宇。郭東延希望這個角色在初期到後期有著不一樣的轉變，才能夠展現角色的魅力，也必須展現愛情線。於是郭東延嘗試與劇組配合，達到這樣的效果。從一個不懂事的弟弟，到後來甚至獨當一面救下被綁架的太太，也獨力撫養兒子，呈現了他的成長。



郭東延為了演出財閥落難至龍頭里，加上太太不告而別，特地為戲減重6到8公斤，髮型也改變了，努力表現出自己的反差。他在拍攝前也曾學習拳擊，盡可能熟悉動作並且減低受傷的機會，郭東延其實很會騎腳踏車，但劇中需要演出他學習如何騎腳踏車，所以他還得演出不太會騎的樣子，非常用心準備這些細節。



他也提自己的中文名場面「老闆，不要香菜」的拍攝小故事，他說當時劇本是寫著「隨便說句中文」，為了想搞笑他曾想嘗試李壽根前輩的假中文，自己也真的跟會說中文的人學習了幾句，準備了很多句子，但是在深思熟慮之後，他挑出了「老闆，不要香菜」以及「請給我冷水」，因為他覺得「香菜」這個單字是韓國人相當熟知的，所以刻意選擇這一句。



郭東延也大讚飾演他太太多慧的演員李主儐，他曾提到自己會在家獨自品酒，不久後李主儐就送了一瓶30年的威士忌給他，讓他相當開心。郭東延也因為曾演出《淚之女王》作家朴智恩的前作《順藤而上的你》，相隔12年再度與作家合作，讓他相當珍惜這樣難得的緣分。

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