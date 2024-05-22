「Burning Sun門」被重提泫雅IG遭灌爆！現任男友涉醜聞，偏偏還是具荷拉的前任

英國BBC日前播出了重新審視前兩年震驚整個韓娛圈的「Burning Sun」事件的紀錄片，引得全網圍觀的同時廣大網友的目光也集中在了歌手泫雅身上。

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泫雅現任男友是龍俊亨，之前曾是男團HIGHLIGHT的一員，2019年時因承認收過鄭俊英分享的非法偷拍影片而退隊。 今年1月，泫雅與龍俊亨通過各自的社交平台先後曬出了親密的牽手照片，正式對外官宣兩人的戀情。



紀錄片播出後，無數網友湧入泫雅的IG留言，表示：「去YouTube上看看BBC的消息吧，有關於Burning Sun事件的證據，這件事情和你男友相關哦」、「你看了關於你男友的新紀錄片了嗎？」、「你還有機會選老公啊，好好挑一下吧」、「求你一定要看看那部紀錄片」、「你都不覺得丟臉嗎」、「你是不是忘了你的現任是具荷拉的前任，她也是偷拍的受害人」、「居然和Burning Sun牽扯的男人談戀愛，瘋了」、「求你睜大眼睛看看吧」、「真可惜啊」、「無法相信你就這麼背叛了具荷拉」、「你都不站在女性這一邊嗎」等。 也有不少泫雅的粉絲留言維護，表示：「留言太過分了，泫雅怎麼能忍受得了」、「不要來煩泫雅了」、「有些留言太惡毒了」等。



對於網路上的流言蜚語，泫雅目前未對此做出任何回應。

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