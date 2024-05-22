「Burning Sun门」被重提泫雅IG遭灌爆！现任男友涉丑闻，偏偏还是具荷拉的前任

英国BBC日前播出了重新审视前两年震惊整个韩娱圈的「Burning Sun」事件的纪录片，引得全网围观的同时广大网友的目光也集中在了歌手泫雅身上。

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泫雅现任男友是龙俊亨，之前曾是男团HIGHLIGHT的一员，2019年时因承认收过郑俊英分享的非法偷拍影片而退队。 今年1月，泫雅与龙俊亨通过各自的社交平台先后晒出了亲密的牵手照片，正式对外官宣两人的恋情。



纪录片播出后，无数网友涌入泫雅的IG留言，表示：「去YouTube上看看BBC的消息吧，有关於Burning Sun事件的证据，这件事情和你男友相关哦」、「你看了关於你男友的新纪录片了吗？」、「你还有机会选老公啊，好好挑一下吧」、「求你一定要看看那部纪录片」、「你都不觉得丢脸吗」、「你是不是忘了你的现任是具荷拉的前任，她也是偷拍的受害人」、「居然和Burning Sun牵扯的男人谈恋爱，疯了」、「求你睁大眼睛看看吧」、「真可惜啊」、「无法相信你就这么背叛了具荷拉」、「你都不站在女性这一边吗」等。 也有不少泫雅的粉丝留言维护，表示：「留言太过分了，泫雅怎么能忍受得了」、「不要来烦泫雅了」、「有些留言太恶毒了」等。



对於网路上的流言蜚语，泫雅目前未对此做出任何回应。

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