【韓網熱門】留言破千！網友列24條《想見你》vs《背著善宰跑》雷同點

邊佑錫和金惠奫攜手主演的青春穿越劇《背著善宰跑》人氣火爆行進中，不過有網友認為該劇的劇情設定與台灣人氣劇《想見你》雷同。

網友指出了以下幾點問題：

1.《想見你》：女主在舅舅開的唱片行裡幫忙

《背著善宰跑》：女主在媽媽開的DVD出租店裡幫忙

2.《想見你》：女主看店閉眼哼歌，男主男二安靜地走進來

《背著善宰跑》：女主看店時睡著，男主安靜地走進來（該場景幾乎相似）

3. 《想見你》：穿越回20年前，當年台灣流行的歌曲出現在劇中

《背著善宰跑》：穿越回15年前，當時韓國流行的文化和歌曲都出現在劇中

4.《想見你》：現在時空裡的女主因為男主死亡而痛苦，從而穿越

《背著善宰跑》：相同

5.《想見你》：女主打算阻止與自己有關的殺人案

《背著善宰跑》：相同（反而是原作裡沒有殺人魔）

6.《想見你》：存在想要從殺人案中解救女主的男二

《背著善宰跑》：相同（原作中沒有男二）

7.《想見你》：男主受傷或死亡

《背著善宰跑》：相同

8.《想見你》：男主在自己的時間線裡一年又一年的長大，女主等待了21年

《背著善宰跑》：相同，15年

9.《想見你》：因為穿越，女主一見到男主就會哭，台詞裡會問「為什麼哭」

《背著善宰跑》：相同

10.《想見你》：雨傘戲，男主在這個場景中對女主一見鍾情。 男主長大後成為畫家，還將撐傘的女主畫下來掛在畫展中展出。 電影版中也是，即使失憶了也依舊記得雨傘場景

《背著善宰跑》：經常出現雨傘戲，也是男主愛上女主的契機

11.《想見你》：事件過後，長大的男主和知道過往一切的女主相遇，幸福沒持續多久，女主再次穿越

《背著善宰跑》：相同

12.《想見你》：從小淘氣的男主等待了女主很久，隨著年齡的增長逐漸成熟

《背著善宰跑》：相同

13.《想見你》：兩人終於在知道過往案件的狀態下相遇，女主再次受到威脅，男主追蹤兇手時死亡

《背著善宰跑》：相同的狀況下男主死亡，或因為舊事被報復性殺害

14.《想見你》：兇手是神經病

《背著善宰跑》：相同（原作中沒有兇手）

15.《想見你》：一開始不相信女主來自未來，後期相信，為了拯救女主而努力

《背著善宰跑》：相同

16.《想見你》：在機場領悟到穿越

《背著善宰跑》：（雖然不完全相同）也是在機場領悟到穿越

17.《想見你》：男二首先發現原女主和來自未來的女主的區別，比男主更相信穿越

《背著善宰跑》：相同

18.《想見你》：女主是穿越在了和自己長相一模一樣的人身上

《背著善宰跑》：女主穿越到自己身上，但行為和性格完全不同，高中時期的自己還拒絕過男主

19.《想見你》：男主為和女主上同一所大學而努力

《背著善宰跑》：相同

20.《想見你》：女主和閨蜜在同一所大學、同一個公司

《背著善宰跑》：相同

21.《想見你》：在海邊「清空」所有故事，離別

《背著善宰跑》：在海邊回到過去，回憶清零

22.《想見你》：女主因為男主給的磁帶而穿越

《背著善宰跑》：女主因為男主的手錶而穿越

23.《想見你》：磁帶壞了，但為了救男主，哭著找辦法修理

《背著善宰跑》：手錶丟了，但為了救男主，哭著四處尋找

24.《想見你》：女主父母離異，女主、弟弟和媽媽一起生活，媽媽生活能力強

《背著善宰跑》：女主爸爸去世，女主、哥哥、媽媽和外婆一起生活，媽媽生活能力強（原作中沒有哥哥）

韓國網友評論：

1. 看到整理文，似乎確實很類似，但是看劇的話，除了幾個場景類似之外還是不太一樣，我也不知道

2. 作為同時喜歡這兩部劇的人，不想看到有人用《想見你》來詆毀《背著善宰跑》

3. 作為看過《想見你》的人，除了設定有幾個地方確實類似之外，故事走向和氛圍完全不同，沒覺得兩劇雷同

4. 應該有借鑑吧，但是《背著善宰跑》是有原作的啊

5. 我們國家也有很多穿越題材的作品吧，那些喜歡《想見你》的人四處亂說話，真的很討厭，你以為中華圈的穿越劇只有《想見你》嗎？ 比起台劇，中國電視劇有更多的穿越題材

6. 《想見你》只是兩個長得一樣的人，《背著善宰跑》是同一個人

7. 《背著善宰跑》的原作是《來自明天的你》，2019年12月就完結了，《想見你》2019年11月上映，而且小說在連載前幾個月要把大綱放在網站上審核

8. 只有你看過《想見你》嗎？ 看過這劇的人那麼多，真可笑

9. 《想見你》的電視劇電影我全都看了，根本不一樣

10. 讓看過《想見你》和看過《背著善宰跑》的人都覺得很無語

11. 其實我看劇的時候也想到了《想見你》

12. 穿越題材難道只有《想見你》嗎

13. 你覺得雷同可能是因為回憶過去，有過去的感性，過去的歌

14. 《想見你》女主媽媽生活能力強??? 我沒看過《背著善宰跑》，只看過《想見你》，她根本不是啊，反而是舅舅最厲害

15. 拍攝電視劇的時候應該是參考了《想見你》，確實是有幾個場景很雷同

16. 我因為喜歡《想見你》甚至去台灣旅行，兩部作品只有穿越題材相同，其他都不一樣，不能說《背著善宰跑》在模仿《想見你》

17. 兩部劇我都沒看過，但從樓主整理的內容來看，穿越劇裡為了拯救對方最終不得不放棄自己或者沒有交集的劇情太稀鬆平常了，電影裡也經常會拍，不過看到留言裡說有些場景很相似，哎呀，我也不懂了

18. 《想見你》太出名了，如果真的雷同的話，《背著善宰跑》一開播就已經被罵慘了

19. 我知道樓主想表達什麼，比如有錢人男主和貧民女主，這種女人還是第一次見，這一類的作品都差不多，但你只會覺得類似，而不是抄襲，《背著善宰跑》的氛圍完全不同

20. 兩部劇我都喜歡，氛圍完全不同，但細節很像，我也是看劇的時候會聯想到《想見你》

21. 因為設定有一些相似的地方，看劇的時候確實會想到《想見你》，但是角色和劇情整體氛圍完全不同，我不覺得是抄襲，只是覺得編劇應該看過《想見你》

22. 不不不，是因為穿越劇差不多都是這個框架，作為看過《想見你》的人，看《背著善宰跑》時完全想不到《想見你》

23. 我沒看過《想見你》，看完樓主的文章，如果非要糾纏的話，那都是在抄襲《蝴蝶效應》

原文：https://theqoo.net/square/3240571084

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