N台原創劇最近缺愛情元素～請來金銀淑出手打造《都會實現嗎》金宇彬＋秀智七年後再度合作

一提到N台的原創韓劇作品，觀眾們大多想起史詩級大作或是題材概念獨特的作品為主，如《魷魚遊戲》《D.P逃兵追緝令》《京城怪物》《寄生獸》《末日愚者》《The 8 Show》等，但所謂浪漫愛情作品，似乎沒有太具話題性。於是接下來由金宇彬與秀智合作的《都會實現嗎》備受期待。

當然Netflix也並非沒有推出浪漫愛情作品，大家也都會想起《喜歡的話請響鈴》《戀愛大戰》《走進你的時間》《我的女神室友斗娜》等，不過說到話題性似乎與其他電視台作品比起來稍弱。於是這一次N台找來了票房不敗的金銀淑作家打造浪漫喜劇作品。已與N台合作一次相當成功的《黑暗榮耀》，接下來她將以《都會實現嗎》描述千年後甦醒的神燈精靈，遇上缺乏情感的人類所展開的三個願望浪漫愛情故事。



繼《黑暗榮耀》後觀眾們也相當期待金銀淑作家的下一步，從《巴黎戀人》《祕密花園》《繼承者們》《太陽的後裔》《鬼怪》《陽光先生》等，金銀淑的愛情故事總能掀起熱潮，本次她將與電影《雞不可失》電視劇《浪漫的體質》的導演李炳憲合作，透過幻想羅曼史來創造全新浪漫喜劇。



也邀請到金宇彬＋秀智繼《任意依戀》後時隔7年再度合作，金宇彬將變身為沉睡千年後甦醒的神燈精靈，遇見了秀智後展開一段奇幻愛情故事，同劇演員更有《戀人》安恩真、《柏青哥》盧尚鉉、《The 8 Show》李周英以及《愛的迫降》高圭弼。本作品更遠赴杜拜進行拍攝，也令觀眾們相當期待。金銀淑作家與李炳憲導演的合作，到底《都會實現嗎》能否成為Netflix的浪漫喜劇代表作品？也將備受關注。



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