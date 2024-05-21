【重大消息】姜丹尼尔被股东害到公司将倒闭停业！GFRIEND出身歌手Yuju等旗下艺人纷纷终止合约离开
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【重大消息】姜丹尼尔被股东害到公司将倒闭停业！GFRIEND出身歌手Yuju等旗下艺人纷纷终止合约离开

明星   2024年5月21日   星期二10:56   Mico  

（封面图源：TVDaily、IG@yuuzth）

人气歌手「姜丹尼尔」被这位贪污上百亿的A某大股东给害惨了，所属经纪公司KONNECT目前正面临倒闭的停业状态。

昨晚，姜丹尼尔对自营的经纪公司KONNECT娱乐的大股东A某（持股70%）采取刑事诉讼，称A某利用大股东的身份，贪污公司资金，盗用名义使用法人印章等方法造成了140亿韩元的损失。

目前公司已进入关闭相关业务的程序。 据悉，公司已有20位员工辞职，位於首尔新沙洞的办公大楼也在今年初清算关闭。旗下艺人中Yuju（裕株）、Chancellor 和舞蹈队We Dem Boyz（WDBZ）在专属合约到期后纷纷离开了公司，姜丹尼尔本人也预计将在下个月合约结束时就离开。

姜丹尼尔方面对A某提出了四大项指控。伪造文书、贪污、渎职、违反资讯电信网路法等重大嫌疑，在没有经过执行长批准、董事会决议等任何正规法律程序的情况下，透过海外汇款、业务收入、作假帐、盖公司法人章...等进行私人业务处理，从公司帐户中擅自窃取资金。
（图源：TVDaily）

早先报导：姜丹尼尔起诉经纪公司大股东：贪污盗用达140亿！对方甚至连私人帐户都不放过

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