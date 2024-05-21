《背著善宰跑》李哲宇因「Burning Sun」紀錄片受牽連！再次否認「不是鄭俊英群組成員」稱：這幾年飽受痛苦！

2014年作為模特兒出道的李哲宇近年轉型為演員，最近在《背著善宰跑》中飾演柳善宰（邊佑錫 飾）游泳隊的隊友，也是他的競爭對手「金亨久」一角，展現存在感。

隨著《背著善宰跑》熱播，有網友指出李哲宇是鄭俊英群組的成員之一。最近隨著 BBC 紀錄片《Burning Sun：揭露 K-POP 明星祕密群組的女性故事》公開，相關事件再次成爲焦點，李哲宇又再次受牽連，他20日發文對過去的事件表明立場，表示自己和鄭俊英群組沒有關係。



他說：「作爲不光彩的事件，我提到的群組是2016年出演JTBC綜藝《Hitmaker》時，爲了共享拍攝所需的日程和內容的『節目群組』，除了節目相關內容外，沒有談其他私事，節目結束後群組就沒有了。」（當時一起出演節目的鄭珍雲、強仁也都受到影響）



另外，李哲宇還補充道：「因爲持續幾年的虛假事實和惡意留言，不僅是我、我的家人、熟人也飽受痛苦。懇切地希望不要再進行無差別的臆測和推測，之後將對惡意留言和散佈虛假事實進行強硬應對。」



李哲宇在2019年曾被懷疑是否屬於鄭俊英、勝利等所屬的「Burning Sun 事件」團體聊天室的成員。當時的經紀公司否認說：「有問題的聊天室裡不包括李哲宇，李哲宇本人沒有拍攝或散佈非法影片，而且也沒有接到過相關機關的通知。」但...儘管如此，隨著猜測不斷，因此他再次表明立場。

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