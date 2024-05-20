李政宰《魷魚遊戲2》單集片酬百萬美元創韓娛巔峰，本土OTT囊中羞澀不敵Netflix、轉向做綜藝&體育

《魷魚遊戲2》是韓劇史上首部製作費突破一千億韓元的作品，主演李政宰的片酬亦達到每集100萬美元，刷新韓國演員最高紀錄。 與此同時，韓國本土OTT已無力跟進Netflix龐大投資水準。

Netflix原創劇《魷魚遊戲》講述456名素人玩家爭奪456億巨款的故事，在西方市場掀起韓劇爆炸性人氣，也為Netflix帶來約1兆韓元收益，第二季投資1千億韓元完全合情合理。



主演李政宰近日接受YT頻道「現在白智娟」採訪時透露《魷魚遊戲2》已到最後拍攝階段、預計今年冬季與大家見面，故事延續第一季展開，還打包票說第二季劇本比第一季更加有趣，稱讚黃東赫導演「絕對是天才」。



據悉李政宰在第二季的片酬已達到每集100萬美元（約13億韓元），而第二和第三季是同時製作、共13集，照此計算，李政宰的總片酬將達到1300萬美元（約171億韓元）。



Netflix春風得意計劃在韓國投資製作更多內容，但韓國本土OTT服務業者卻面臨越來越大壓力。 從前製作一部韓劇大概要投資3至4億韓元，現在動輒達到20億韓元，其中大部份都是演員片酬。 TVING等本土OTT難以承擔高昂製作費，紛紛縮減劇集製作計劃、轉向體育和綜藝領域。

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