她是勇敢的女生！具荷拉是調查「Burning Sun門」的功臣：親見聊天群，主動聯絡崔鍾訓，揭發與警方有關

女團KARA成員具荷拉去世數年，而曾經震驚整個韓娛圈的「Burning Sun」（又稱「勝利門」）事件也結束了多年，日前外國媒體挖出具荷拉竟然是幫助調查「Burning Sun」事件的一大助力者。

相關文章：

Burning Sun確定是毒品窩！ 3職員被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申請卻被駁回？！

李文浩代表再被立案：夜店僱用未成年人 還涉嫌為香港黑道洗錢？！

勝利被指向日本投資商提供性招待 警方：已經獲得證詞

警方提請拘留：勝利不僅以色情招商，還親自參與性交易

【韓娛大地震續】勝利延期入伍&鄭俊英最多判7年6個月&崔鍾訓「不認識總警」謊言再被揭

5月19日英國BBC（British Broadcasting Corporation）播出了名為「Burning Sun ：曝光K-POP明星們秘密聊天群的女性們的故事」的紀錄片。調查「Burning Sun門」的姜景潤（音譯）記者在暗示勝利、鄭俊英於警方高層幹部有千絲萬縷關係的聊天紀錄中嗅到了可疑的味道，並就此展開了調查。 姜記者表示：「群聊中提到的警察到底是誰，這個消息太重要了，也是最難解開的問題，隨著具荷拉的登場，終於有了頭緒。」

「我還記得那天，（具荷拉說）很想幫忙，真心感激她。 具荷拉和崔鍾訓從出道開始就很熟，和勝利、鄭俊英也某種程度上認識，因為他們，也目睹過幾人看手機的情景，她告訴我『手機裡有很多奇怪的東西，記者先生說的那些都對』。 她問我到底要怎麼幫助我，我就實話實說『我知道牽扯到了警察，但沒辦法去了解，關於這一點能不能幫我』，當時具荷拉就打電話給崔鍾訓，幫忙問了相關問題。 」

具荷拉的親哥哥具浩仁（音譯）表示：「我妹妹和崔鍾訓從練習生時期就認識，是關係很好的朋友，我知道她勸（崔鍾訓）要如實告訴記者，她打電話時候我就在旁邊，她說『鍾訓啊，我幫你，你就如實告訴記者先生吧』。 」

因為具荷拉的幫助，姜景潤記者終於和崔鍾訓通話成功，希望他能幫忙確認聊天紀錄中警察總長的身份，崔鍾訓當時稱「好像和某位地位很高的人認識，一起打過一次高爾夫球，聽到一句在青瓦台工作，之前當過警察。 」

姜景潤記者又表示：「警察總長這個人並非虛假人物，而是一個叫尹奎根（音譯）的警察，崔鍾訓能夠告訴我這人在青瓦台工作，全都託了具荷拉的福，她是一位勇敢的女生，當初和我交流時，她就說『我是報復性偷拍影片的受害人』」

具荷拉生前就是偷拍影片的受害人，前男友以手握親密性關係影片為由要挾、敲詐，忍無可忍的她只能報警求助，具荷拉親哥透露：「她有自己的夢想，很擔心為此失去工作，也恐懼被外界所知，我到現在都記得她下跪求饒的模樣。」

在接連而至的打擊和好友離世（Sulli於2019年10月14日自殺身亡，年僅25歲）的影響下，2019年11月24日，28歲的具荷拉在家中自殺身亡。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞