《淚之女王》「海仁」媽媽大讚這兩位女演員：金智媛人品超棒！宋慧喬美到讓人情不自禁被吸引

雖然金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》已經播畢2週，但熱度依舊不減少。最近飾演女主角海仁（金智媛 飾）媽媽的女演員羅映姬接受了採訪，提到了與自己合作過的女演員。

《淚之女王》中海仁和媽媽的關係不那麼親密，媽媽總是偏愛弟弟（郭東延 飾）。但戲外羅映姬對金智媛讚不絕口，表示：「我一直都是（金）智媛的粉絲，她演技好，很懂得表演細節，讓我很吃驚。 我還經常震驚於她的人品，（她）那麼年輕，卻對任何人都很照顧，怎麼會有這麼善良的孩子，太喜歡她了。 我每次都想誇她誇到口乾舌燥。」



羅映姬接著表示：「她真的是一位非常好的演員，不僅是演技好，有她那樣的人品，走到哪裡都會是一位非常受歡迎的演員。」



除了金智媛之外，羅映姬還提到了曾在20年前《他們的世界》中合作過的「女兒」宋慧喬，稱：「拍攝現場看到的宋慧喬很美，真人非常美，我也會莫名其妙地被她吸引，宋慧喬真的太美了。」



羅映姬也算是韓國貴婦媽媽專業戶，這次除了飾演金智媛的媽媽之外，還曾在《藍色海洋的傳說》和《來自星星的你》中飾演過李敏鎬和全智賢的媽媽。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞