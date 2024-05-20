她是勇敢的女生！具荷拉是调查「Burning Sun门」的功臣：亲见聊天群，主动联络崔钟训，揭发与警方有关

女团KARA成员具荷拉去世数年，而曾经震惊整个韩娱圈的「Burning Sun」（又称「胜利门」）事件也结束了多年，日前外国媒体挖出具荷拉竟然是帮助调查「Burning Sun」事件的一大助力者。

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5月19日英国BBC（British Broadcasting Corporation）播出了名为「Burning Sun ：曝光K-POP明星们秘密聊天群的女性们的故事」的纪录片。调查「Burning Sun门」的姜景润（音译）记者在暗示胜利、郑俊英於警方高层干部有千丝万缕关系的聊天纪录中嗅到了可疑的味道，并就此展开了调查。 姜记者表示：「群聊中提到的警察到底是谁，这个消息太重要了，也是最难解开的问题，随著具荷拉的登场，终於有了头绪。」

「我还记得那天，（具荷拉说）很想帮忙，真心感激她。 具荷拉和崔钟训从出道开始就很熟，和胜利、郑俊英也某种程度上认识，因为他们，也目睹过几人看手机的情景，她告诉我『手机里有很多奇怪的东西，记者先生说的那些都对』。 她问我到底要怎么帮助我，我就实话实说『我知道牵扯到了警察，但没办法去了解，关於这一点能不能帮我』，当时具荷拉就打电话给崔钟训，帮忙问了相关问题。 」

具荷拉的亲哥哥具浩仁（音译）表示：「我妹妹和崔钟训从练习生时期就认识，是关系很好的朋友，我知道她劝（崔钟训）要如实告诉记者，她打电话时候我就在旁边，她说『钟训啊，我帮你，你就如实告诉记者先生吧』。 」

因为具荷拉的帮助，姜景润记者终於和崔钟训通话成功，希望他能帮忙确认聊天纪录中警察总长的身份，崔钟训当时称「好像和某位地位很高的人认识，一起打过一次高尔夫球，听到一句在青瓦台工作，之前当过警察。 」

姜景润记者又表示：「警察总长这个人并非虚假人物，而是一个叫尹奎根（音译）的警察，崔钟训能够告诉我这人在青瓦台工作，全都托了具荷拉的福，她是一位勇敢的女生，当初和我交流时，她就说『我是报复性偷拍影片的受害人』」

具荷拉生前就是偷拍影片的受害人，前男友以手握亲密性关系影片为由要挟、敲诈，忍无可忍的她只能报警求助，具荷拉亲哥透露：「她有自己的梦想，很担心为此失去工作，也恐惧被外界所知，我到现在都记得她下跪求饶的模样。」

在接连而至的打击和好友离世（Sulli於2019年10月14日自杀身亡，年仅25岁）的影响下，2019年11月24日，28岁的具荷拉在家中自杀身亡。

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