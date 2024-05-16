第四次奇蹟！《犯罪都市4》突破1000萬觀影人次！馬東石SNS發文感謝：「夢想著沒有犯罪的都市」

續集電影《犯罪都市4》也與前作相同，成為今年的另一部千萬電影，對於這樣的好成績，主要演員與企劃者馬東石也非常感謝，在SNS發長文表達感想，並且表達自己的初衷：「夢想著沒有犯罪的都市」。

《犯罪都市》系列電影總是令人感到痛快，怪物刑警馬錫道在一次又一次的任務中，靠著無敵的鐵拳以及團隊通力合作，將各式各樣的犯罪份子繩之以法。集集精彩，也成為了馬東石一系列的代表作，甚至大家都期待著下一次的惡人又是誰來演出。馬東石也早有聲明《犯罪都市》將拍攝8集左右的內容，並且幾乎都是參考真實事件來改編，令觀眾們相當喜愛。





而馬東石也在SNS上以長文發表自己的感想，一開頭就提到「第四次的奇蹟出現了」，並寫到自己原本就夢想拍攝一系列的犯罪主題電影，《犯罪都市》系列接連受到大家的支持，在第二、三、四篇都突破了1000萬觀影人次大關，全系列總計也達成了超過4000萬觀影人次的紀錄，這也是所有觀眾們給予肯定的成果，對此致上真心的感謝。



馬東石也提到之後《犯罪都市》的相關計畫，《犯罪都市》系列將持續上演，也會有更創新的嘗試。第一集到第四集可說是第一階段的《犯罪都市》，第五集道第八集他歸類為第二階段，有更加深層更加成熟的動作與懸疑場面，將與觀眾們見面。對於不公不義，怪物刑警馬錫道總能給惡人痛快的一擊，讓努力生活著的觀眾們獲得一點小小安慰，因此馬錫道也將繼續努力奔跑，最後他以「夢想著沒有犯罪的都市」作為總結，也表達著自己企劃本系列的初衷。



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