第四次奇迹！《犯罪都市4》突破1000万观影人次！马东石SNS发文感谢：「梦想著没有犯罪的都市」

续集电影《犯罪都市4》也与前作相同，成为今年的另一部千万电影，对於这样的好成绩，主要演员与企划者马东石也非常感谢，在SNS发长文表达感想，并且表达自己的初衷：「梦想著没有犯罪的都市」。

《犯罪都市》系列电影总是令人感到痛快，怪物刑警马锡道在一次又一次的任务中，靠著无敌的铁拳以及团队通力合作，将各式各样的犯罪份子绳之以法。集集精彩，也成为了马东石一系列的代表作，甚至大家都期待著下一次的恶人又是谁来演出。马东石也早有声明《犯罪都市》将拍摄8集左右的内容，并且几乎都是参考真实事件来改编，令观众们相当喜爱。





而马东石也在SNS上以长文发表自己的感想，一开头就提到「第四次的奇迹出现了」，并写到自己原本就梦想拍摄一系列的犯罪主题电影，《犯罪都市》系列接连受到大家的支持，在第二、三、四篇都突破了1000万观影人次大关，全系列总计也达成了超过4000万观影人次的纪录，这也是所有观众们给予肯定的成果，对此致上真心的感谢。



马东石也提到之后《犯罪都市》的相关计画，《犯罪都市》系列将持续上演，也会有更创新的尝试。第一集到第四集可说是第一阶段的《犯罪都市》，第五集道第八集他归类为第二阶段，有更加深层更加成熟的动作与悬疑场面，将与观众们见面。对於不公不义，怪物刑警马锡道总能给恶人痛快的一击，让努力生活著的观众们获得一点小小安慰，因此马锡道也将继续努力奔跑，最后他以「梦想著没有犯罪的都市」作为总结，也表达著自己企划本系列的初衷。



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