姐弟戀心動韓劇《畢業》鄭麗媛視為人生代表作！魏嘏雋坦言性格容易害羞，但對鄭麗媛一見鍾情～

由鄭麗媛和魏嘏雋主演的Viu Original原創姐弟戀韓劇《畢業》以5.2%收視率順利起航，還一舉拿下韓國收費電視同時段收視冠軍，表現矚目！

《畢業》講述徐惠珍（鄭麗媛 飾）是個為了扶持學生不惜一切的熱血明星講師，她曾經竭盡全力把笨蛋學生李俊浩（魏嘏雋 飾）送入名牌大學，締造「大峙洞奇蹟」。



時隔十年，俊浩不顧家人反對、放棄大企業的工作機會，並轉行成為補習導師；儘管惠珍極力勸阻，俊浩卻成功通過筆試，更以別樹一格的教學方式獲得講師們一致好評，成為國文科講師。此時，補習社高層卻游說俊浩取代惠珍擔任公司廣告的代表人物，俊浩卻建議與惠珍一同出鏡，打造傳奇師生檔形象⋯⋯



鄭麗媛視為代表作

《畢業》以補習班為背景，劇情聚焦在補習名師徐惠珍和李俊浩從昔日的師生關係進化為戀人的故事。談到久違主演浪漫愛情劇種，鄭麗媛表示一直渴望與安畔錫導演合作，甚至未讀劇本就決定接拍，這股衝勁也讓她遇上了演藝生涯的代表作：「在拍攝的最後一天，我把《畢業》視為我個人的代表作，能夠演出這麼有趣的劇本就像做夢一樣，一切好像都是命中注定。」



鄭麗媛坦言對收視有壓力：「當然有負擔，這不是很有人氣的作品嗎？《畢業》也是浪漫愛情劇，但是有點不一樣。」魏嘏雋也接著回應：「我沒有壓力，期待大家能夠看到導演的感性，以及和我和鄭麗媛的真實演技。」



劇中李俊浩不時向姐姐發動攻勢，現實中與鄭麗媛有著十年年齡差的魏嘏雋卻坦言相當怕醜：「我真的很喜歡和鄭麗媛姐姐一起工作，但是我比想像中更加害羞，而且我不像俊浩那麼健談，但是從我們第一次見面起，我就很喜歡姐姐了！」近日兩人接受訪談時不約而同表示拍攝時心動不已，魏嘏雋更直言：「我每天在現場見到姐姐都很激動，因為她實在太漂亮了！」





Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》逢星期六、日晚上10時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《背著善宰跑》、《世子消失了》和《美女與純情男》，盡覽今季人氣韓劇。

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