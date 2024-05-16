女團Kep1er戲劇性的成功續約！但可能從9人變7人，官方出面回應：「正在討論中」引粉絲擔憂

從選秀節目《Girls Planet 999》選出的限定女團 Kep1er 居然續約成功了！！！但有兩人可能會離開？

最新消息，韓媒Star News獨家報導人氣女團 Kep1er（崔有眞、沈小婷、坂本舞白、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩、姜睿序）將從現有的9人體制重組為7人團體。



其中，姜睿序和坂本舞白將離開 Kep1er，加入原經紀公司143娛樂旗下的女團LIMΞLIGHT（LIMELIGHT），目前143娛樂公司旗下還有男團iKON。

但緊接著，韓媒Edaily詢問143娛樂時就出面回應：「尚未決定歌手姜睿序和坂本舞白是否會繼續在女團 Kep1er 中活動，直到前天我們都在與CJ ENM討論是否要延長她們在 Kep1er 的活動時間，目前仍在仔細審查內容，尚未做出決定。」



Kep1er 是透過2021年Mnet選秀節目《Girls Planet 999》選拔出的9人限定女團，活動時常訂為2年6個月，於2022年1月出道。以當初的計劃是預計在2024年7月結束，但隨著各成員的所屬公司主要管理層積極討論延長活動項目後，目前已有7人決定續約。 這是透過選秀節目誕生的限定偶像團體中，第一個延長合約的團體首例。



▼出道曲〈WA DA DA〉MV目前已累積1.7億觀看次數：



Kep1er 也將於6月3日發行首張正規專輯《Kep1going On》。

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