女团Kep1er戏剧性的成功续约！但可能从9人变7人，官方出面回应：「正在讨论中」引粉丝担忧

从选秀节目《Girls Planet 999》选出的限定女团 Kep1er 居然续约成功了！！！但有两人可能会离开？

最新消息，韩媒Star News独家报导人气女团 Kep1er（崔有眞、沈小婷、坂本舞白、金采炫、金多娟、江崎光、休宁巴伊叶、徐永恩、姜睿序）将从现有的9人体制重组为7人团体。



其中，姜睿序和坂本舞白将离开 Kep1er，加入原经纪公司143娱乐旗下的女团LIMΞLIGHT（LIMELIGHT），目前143娱乐公司旗下还有男团iKON。

但紧接著，韩媒Edaily询问143娱乐时就出面回应：「尚未决定歌手姜睿序和坂本舞白是否会继续在女团 Kep1er 中活动，直到前天我们都在与CJ ENM讨论是否要延长她们在 Kep1er 的活动时间，目前仍在仔细审查内容，尚未做出决定。」



Kep1er 是透过2021年Mnet选秀节目《Girls Planet 999》选拔出的9人限定女团，活动时常订为2年6个月，於2022年1月出道。以当初的计划是预计在2024年7月结束，但随著各成员的所属公司主要管理层积极讨论延长活动项目后，目前已有7人决定续约。 这是透过选秀节目诞生的限定偶像团体中，第一个延长合约的团体首例。



▼出道曲〈WA DA DA〉MV目前已累积1.7亿观看次数：



Kep1er 也将於6月3日发行首张正规专辑《Kep1going On》。

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