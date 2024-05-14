睽違十一年回憶殺，韓流二代團「F.CUZ」六人完整合體7/13登台辦FANCON！ 隊長JINON生日當天本尊就在台北！For.U群粉密謀賀壽送出近距離驚喜…

回憶殺！韓國男團「F.CUZ」即將於7月13日登陸台北，去年原已退團成員李唯重新合流，6位成員JINON、李唯、大建、來炫、KAN、藝浚全員到齊，完整體海外首場FANCON〔GOTCHA OPPA〕更選定於出道後第一個海外行程的台北舉辦，門票於本週六5月18日中午11點在KKTIX全面啟售。

睽違十一年再次來到台灣，成員們都很積極的準備這一次的舞台，也很感謝台灣For.U（官粉名）一直以來的支持與等待。成員藝浚說到：「這次FANCON絕對讓大家大飽耳福，成員們也正在努力學習中文，希望與台灣For.U拉近距離，一起製造滿滿回憶！」，成員李唯也提到：「當年來台灣時很多For.U都還是學生，至今十一年後大家也都出社會了，不禁感嘆時間真的過得好快！不知道大家還記得我們嗎？」。



F.CUZ本次FANCON除了僅開百人場次，要與粉絲超近距離互動外，隊長JINON更透漏將會準備驚喜，請大家多多期待！寵粉不只這些，活動當日7月13日也正好是隊長JINON的35歲生日，很期待能與粉絲一起度過難忘的生日，當然粉絲會幹部也積極與主辦、經紀公司溝通，當天密謀要給JINON帶來驚喜的賀壽！另外F.CUZ希望粉絲們可以多推薦台灣美食及觀光景點，有機會的話也想去看看走走，說不定有機會在路上抓到歐巴呦！最後成員們也不忘喊話：「這麼久沒來了，一定要來與我們相見！」。



本次活動由「F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM」策劃，籌備了將近半年的時間，順利的將F.CUZ抓來台灣！讓很懷念台灣的F.CUZ再次感受台灣粉絲的熱情，並爭取很多的福利及互動，希望粉絲們能夠再次認識F.CUZ。更多活動詳情請上F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM 官方FB：（https://www.facebook.com/fcuztw.team ） 、IG（https://www.instagram.com/fcuztw.team ）上查詢。



【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】

演出日期：2024年7月13日（六）

演出時間：17：00入場 / 17：30開演（依現場實際情況而定）

演出地點：凝聚力展演空間 Cohesion Music Livehouse

演出地址：台北市松山區八德路三段106巷1號B1

售票網址：https://cohesionmusic.kktix.cc/events/fcuz （僅限KKTIX售票網站販售）

啟售時間：2024年5月18日（六）上午11：00

票價：NT$3,280；全區對號座位席。

主辦單位： F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM（主辦保留活動異動之權利）

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