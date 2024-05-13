当诈骗家族遇上超能力家族！《虽然不是英雄》两人的相遇将因为爱情而有所改变！（EP.1–2）

[有雷]接档《Hide》的《虽然不是英雄》剧情的设定相当新鲜，福家人原本都拥有超能力，却因为现代人的文明疾病而无法施展。一位以诈骗充满心机的女子，刻意接近这个家族，不过在经历许多状况之后，开始相信了真的有超能力的存在…

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福氏家族以母亲福满鑫（高斗心饰）为首，有著儿子福归柱（张基龙饰）与女儿福动熙（秀贤饰）均为超能力成员，但全因患上了现代人的文明病而导致能力无法施展。福满鑫能够透过梦境预知未来，但她却因失眠症而无法入睡作梦。福动熙因为暴食症导致肥胖，无法施展原本能飞天的能力。福归柱则是能够回到感觉幸福的时刻重温感动，但他自从太太离世后便罹患忧郁症，再也感受不到幸福，整天藉酒浇愁，连唯一的女儿福伊娜（朴昭怡饰）也不照顾。



靠著婚姻诈骗获取金钱的女子都多海（千玗禧饰），刻意接近福满鑫并取得其信任，福满鑫更是制造许多机会希望撮合儿子归柱与多海，归柱虽不领情，但多海却帮助了正值青春期的伊娜，也从伊娜那里听说了福氏家族的超能力往事。归柱对太太发生车祸意外死亡而感到自责，他的时间就此暂停，忘了自己的女儿已经是个国中生，直到多海出现，他渐渐醒悟过来。



都多海的家中还有一位诈骗搭档姊妹葛丽丝，母亲与叔叔也都是共犯，四人正盘算著如何让福氏家族上钩。都多海对於火有著童年阴影，非常恐惧，遇上了状况正好都有归柱与女儿伊娜帮忙。归柱的超能力虽然能让他重温幸福时刻，但他却发现自己无法改变过去，无法碰触过去的人事物。但是这一次，当他再度回到过往，却发现自己能够握住多海的手！



多海了解得越多，也开始相信福家人所说的超能力，在百货公司发生遇上火灾时，她确信当时是「来自未来」的归柱拉住了她的手。葛丽丝原本想从发胖的福动熙下手，看见她为了男朋友决心减重，从跑步机上摔下来的样子，让葛丽丝也有些心酸。诈骗家族似乎被软化，而年纪最小的福伊娜却尚未展现出自己的超能力！



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