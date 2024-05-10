人氣男團NCT成員Mark預計明年2月發行首張個人專輯！將毫不保留的展示自己廣闊的音樂世界

男團 NCT 中人氣頗高的成員 Mark（馬克）釋出了將發行個人專輯的消息，引發粉絲關注。

SM娛樂公司在今天（10日）表示：「Mark 正在準備首張個人專輯，目標是在2025年2月發行。在此之前，他計劃透過各種音樂活動，毫不保留地展示自己廣闊的音樂世界。」



此前，Mark 將於16日透過各大音樂網站發行單曲〈200〉（李白），展開個人的專輯之旅。 單曲由〈200〉和〈200(敏亨版本)〉兩個原聲版本組成。



2016年Mark作為全球組合NCT的成員出道，憑藉無與倫比的Rap、表演和流利的聲樂技巧，以全能藝人的姿態在全球範圍內廣受好評。 他不僅參與了團隊多張專輯的創作，還透過創作個人歌曲〈Child〉和〈Golden Hour〉證明了自己出色的音樂能力，作為solo歌手的表現也令人非常期待。

目前 Mark 所屬的 NCT DREAM 將在5月於日本大阪舉行演唱會「2024 NCT DREAM WORLD TOUR 'THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE' in JAPAN」。



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