tvN歷代最高收視率韓劇《淚之女王》金秀賢攜亞巡見面會襲港！被爆是NG王，劇中大派「秀智露牙齦憨笑」及「愛羅撒嬌」彩蛋

近期最具話題性韓劇《淚之女王》飾演財閥家女婿白賢祐的金秀賢，將於2024年 8月10日(六)假亞洲國際博覽館10號展館舉行由GOLD MEDALIST 、JHARMONY和D-SHOW合辦的「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG – EYES ON YOU」見面會。

說起近期大熱韓劇，非《淚之女王》莫屬！由金秀賢和金智媛主演的愛情喜劇《淚之女王》，講述「白賢祐」金秀賢和「洪海仁」金智媛這對結婚三年的夫妻，如何在面對離婚危機之際，發生宛若奇蹟的二次戀愛。二人在劇中的甜蜜互動，以及令人意想不到的翻轉劇情，讓該劇自開播以來就屢創收視新巔峰，更被譽為2024年度必追韓劇。大結局收視率不但成功超越《愛的迫降》的21.6％，更以24.9％創下tvN歷代電視劇最高收視率！金秀賢和金智媛這對「洪白CP」在劇中的互動猶如現實情侶，閃瞎網友；不少網友更狂敲碗假戲真做，洪白CP原地結婚！



另外，金秀賢在劇中有不少令人矚目的可愛彩蛋部分，包括在《夢想起飛Dream High》中秀智的撩男必殺技「露牙齦憨笑」，以及《三流之路》中金智媛的「愛羅的天生可愛」撒嬌等。而不久之前在《淚之女王》特別篇中，曝光了一系列片場NG花絮，沒想到頻頻笑場、莫名的NG或是做出奇特舉止的演員，竟然是金秀

賢！



金秀賢見面會的票價以及公開售票時間等詳情將稍後公告，各位粉絲們記住留意最新消息準備搶飛啦！

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