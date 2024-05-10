人气男团NCT成员Mark预计明年2月发行首张个人专辑！将毫不保留的展示自己广阔的音乐世界

男团 NCT 中人气颇高的成员 Mark（马克）释出了将发行个人专辑的消息，引发粉丝关注。

SM娱乐公司在今天（10日）表示：「Mark 正在准备首张个人专辑，目标是在2025年2月发行。在此之前，他计划透过各种音乐活动，毫不保留地展示自己广阔的音乐世界。」



此前，Mark 将於16日透过各大音乐网站发行单曲〈200〉（李白），展开个人的专辑之旅。 单曲由〈200〉和〈200(敏亨版本)〉两个原声版本组成。



2016年Mark作为全球组合NCT的成员出道，凭藉无与伦比的Rap、表演和流利的声乐技巧，以全能艺人的姿态在全球范围内广受好评。 他不仅参与了团队多张专辑的创作，还透过创作个人歌曲〈Child〉和〈Golden Hour〉证明了自己出色的音乐能力，作为solo歌手的表现也令人非常期待。

目前 Mark 所属的 NCT DREAM 将在5月於日本大阪举行演唱会「2024 NCT DREAM WORLD TOUR 'THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE' in JAPAN」。



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